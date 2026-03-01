1 de marzo de 2026
Escándalo en la AFA: videos muestran traslado de más de 800 mil dólares en efectivo

Registros internos comprometen a un ex colaborador de la apuntada AFA y exponen presuntos movimientos millonarios en efectivo, que salpican al fútbol. Mirá lo sucedido.

Filtraciones internas revelan conteos, traslados y entregas de dólares en efectivo vinculados a la dirigencia de la AFA.

Por Sitio Andino Deportes

Un nuevo escándalo sacude a la Asociación del Fútbol Argentino tras la difusión de videos, fotos y documentos internos que exhibirían el traslado y conteo de más de 800.000 dólares en una sola semana. El material compromete a Juan Pablo Beacon, ex colaborador directo del tesorero Pablo Toviggino.

Las pruebas muestran un circuito de dinero en efectivo que iba desde financieras del microcentro porteño hasta oficinas privadas y domicilios vinculados a la dirigencia, en coincidencia con movimientos que ya estarían bajo la lupa judicial.

Videos, fajos de dólares y un circuito registrado

Uno de los registros audiovisuales más relevantes muestra a Beacon frente a fajos de dólares certificando montos recibidos. En una de las grabaciones se lo escucha afirmar: “Esto es lo que entregaron hoy, 20 de mayo, 115.600”, antes de anunciar el traslado del dinero.

El dinero se transportaba en cajas de vino, bolsos y mochilas, incluso a plena luz del día. En ese punto intermedio también aparece mencionado Cristian Brian Prendes, posteriormente incorporado al Comité Ejecutivo de la AFA.

Un documento atribuido a Beacon indica que en una semana se movilizaron más de 800.000 dólares, con comisiones del 8% retenidas por cuevas financieras.

Facturación externa y antecedentes judiciales

El esquema habría coincidido con operaciones de empresas intermediarias que facturaban servicios al exterior y desviaban fondos hacia firmas radicadas en Miami mediante presunta facturación apócrifa.

Parte de esas operaciones incluyó asesoramientos facturados a la entidad presidida por Claudio Tapia.

La operatoria habría sufrido un quiebre tras un asalto en 2021 durante un traslado de dinero en Recoleta, hecho que, según las versiones, motivó el registro sistemático en video de cada movimiento interno.

¿Qué revelan los videos sobre el manejo de dinero en la AFA?

Los registros difundidos muestran el conteo y traslado de más de 800.000 dólares en efectivo en una semana, presuntamente vinculados a ex colaboradores de la AFA. El dinero habría circulado desde financieras del microcentro hasta oficinas y domicilios asociados a la dirigencia, en un esquema que estaría siendo investigado por la Justicia.

