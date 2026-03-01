Escándalo en la AFA: videos muestran traslado de más de 800 mil dólares en efectivo

Filtraciones internas revelan conteos, traslados y entregas de dólares en efectivo vinculados a la dirigencia de la AFA.

Un nuevo escándalo sacude a la Asociación del Fútbol Argentino tras la difusión de videos, fotos y documentos internos que exhibirían el traslado y conteo de más de 800.000 dólares en una sola semana . El material compromete a Juan Pablo Beacon , ex colaborador directo del tesorero Pablo Toviggino .

Las pruebas muestran un circuito de dinero en efectivo que iba desde financieras del microcentro porteño hasta oficinas privadas y domicilios vinculados a la dirigencia, en coincidencia con movimientos que ya estarían bajo la lupa judicial.

Uno de los registros audiovisuales más relevantes muestra a Beacon frente a fajos de dólares certificando montos recibidos. En una de las grabaciones se lo escucha afirmar: “Esto es lo que entregaron hoy, 20 de mayo, 115.600”, antes de anunciar el traslado del dinero.

Según la documentación filtrada, el recorrido comenzaba en financieras ubicadas sobre avenida Corrientes , luego pasaba por una oficina en Lavalle 1718 —donde se realizaba el conteo y armado de paquetes— y finalmente era enviado a un domicilio asociado a Toviggino.

El dinero se transportaba en cajas de vino, bolsos y mochilas, incluso a plena luz del día. En ese punto intermedio también aparece mencionado Cristian Brian Prendes, posteriormente incorporado al Comité Ejecutivo de la AFA.

Un documento atribuido a Beacon indica que en una semana se movilizaron más de 800.000 dólares, con comisiones del 8% retenidas por cuevas financieras.

Facturación externa y antecedentes judiciales

El esquema habría coincidido con operaciones de empresas intermediarias que facturaban servicios al exterior y desviaban fondos hacia firmas radicadas en Miami mediante presunta facturación apócrifa.

Parte de esas operaciones incluyó asesoramientos facturados a la entidad presidida por Claudio Tapia.

La operatoria habría sufrido un quiebre tras un asalto en 2021 durante un traslado de dinero en Recoleta, hecho que, según las versiones, motivó el registro sistemático en video de cada movimiento interno.

