Sebastián Báez perdió con Medvedev y Argentina se quedó sin representantes en Indian Wells

Sebastián Báez cayó ante Daniil Medvedev y se despidió del Masters 1000 de Indian Wells.

El argentino Sebastián Báez quedó eliminado del Masters 1000 de Indian Wells tras perder frente al ruso Daniil Medvedev (11° del ranking ATP) por 6-4 y 6-0 en la tercera ronda del torneo. Con este resultado, Argentina se quedó sin representantes en el cuadro masculino del primer Masters 1000 de la temporada .

El partido se disputó en el complejo Indian Wells Tennis Garden y tuvo una duración de una hora y 18 minutos .

Báez llegaba a este encuentro con buenas sensaciones tras superar en las rondas previas al taiwanés Tseng Chun-hsin y al checo Jiri Lehecka (22°) .

El primer set fue el más parejo del partido. Sebastián Báez logró sostener el ritmo del ruso y generó algunas oportunidades de quiebre que podrían haber cambiado el desarrollo del encuentro.

Sin embargo, Daniil Medvedev defendió con solidez sus turnos de saque y aprovechó un quiebre clave para quedarse con el parcial por 6-4. Ese golpe terminó inclinando el desarrollo del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TenisSudaca/status/2031344686648930456&partner=&hide_thread=false BAEZ CAE EN TERCERA RONDA DE INDIAN WELLS



Masters 1000 de Indian Wells CA, EE.UU.



Sebastian Baez (53°ATP) cayó por 6-4 y 6-0 ante (11) Daniil Medvedev (11°ATP) y quedó eliminado en Tercera Ronda — Tenis Sudamericano (@TenisSudaca) March 10, 2026

Báez no pudo sostener el ritmo en el segundo set

En el segundo parcial, Medvedev mostró su mejor versión y dominó ampliamente el juego. El ruso, ex número 1 del mundo en 2022, aprovechó el bajón anímico del argentino y se quedó con la manga con un contundente 6-0.

Con esta victoria, el tenista ruso avanzó a octavos de final, donde enfrentará al estadounidense Alex Michelsen. Medvedev atraviesa un buen momento en el circuito, ya que viene de ganar el ATP 500 de Dubái y busca mantener su racha positiva en Indian Wells.

Fin del camino para los argentinos en el Masters 1000

La eliminación de Báez marcó el final de la participación argentina en el cuadro masculino del primer Masters 1000 de la temporada.

El otro tenista nacional que había alcanzado esta instancia era Francisco Cerúndolo, quien el lunes fue eliminado por el británico Jack Draper por 6-1 y 7-5.

Pese a la derrota, Báez mantiene una temporada 2026 regular, en la que llegó a la final del ATP 250 de Auckland y alcanzó las semifinales del Argentina Open y del ATP 250 de Santiago de Chile.

Estos resultados lo dejaron muy cerca de regresar al top 50 del ranking ATP.

Preguntas y respuestas clave sobre Báez en Indian Wells

¿Quién eliminó a Sebastián Báez de Indian Wells?

El argentino Sebastián Báez fue eliminado del Masters 1000 de Indian Wells por el ruso Daniil Medvedev, que ganó el partido por 6-4 y 6-0.

¿En qué ronda quedó eliminado Báez?

Báez quedó eliminado en la tercera ronda de Indian Wells, instancia a la que había llegado tras vencer a Tseng Chun-hsin y Jiri Lehecka.

¿Quedan argentinos en Indian Wells?

No. Tras la derrota de Sebastián Báez y la eliminación previa de Francisco Cerúndolo, ya no quedan argentinos en el cuadro masculino del torneo.

¿Contra quién jugará Medvedev en la próxima ronda?

El ruso Daniil Medvedev enfrentará al estadounidense Alex Michelsen en los octavos de final de Indian Wells.