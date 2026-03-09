Sebastián Báez sorprendió a Lehecka y avanzó a tercera ronda de Indian Wells

Sebastián Báez eliminó al checo Jiri Lehecka y sigue firme en el Masters 1000 de Indian Wells.

Sebastián Báez logró uno de los triunfos destacados de la jornada en el Masters 1000 de Indian Wells al derrotar con autoridad al checo Jiri Lehecka , uno de los preclasificados del torneo.

El argentino, 53° del ranking mundial , se impuso por 6-4 y 6-1 en apenas 1 hora y 11 minutos de juego , eliminando al 22° del mundo y asegurando su lugar en la tercera ronda del primer Masters 1000 de la temporada .

El tenista nacido en San Martín arrancó el partido con decisión y logró quebrar el servicio de su rival en el primer tramo del encuentro .

Aunque Lehecka recuperó el quiebre unos juegos más tarde, Báez volvió a golpear en el momento clave: rompió el saque del checo en el noveno game y cerró el set con su servicio , sin conceder puntos.

En el segundo parcial el dominio del argentino fue total. Con tres quiebres consecutivos, Báez prácticamente no dejó reaccionar a su rival y selló el triunfo tras apenas media hora de juego.

Medvedev será el próximo desafío

Con esta victoria, Báez avanzó a la tercera ronda de Indian Wells, donde tendrá un desafío mayor: enfrentará al ruso Daniil Medvedev, actual 11° del ranking mundial y ex número uno del mundo.

El ruso llega en buen momento tras ganar dos torneos en lo que va del año: el ATP 250 de Brisbane y el ATP 500 de Dubái.

El argentino confirma su crecimiento en cemento

El triunfo también ratifica el gran presente del argentino sobre superficies duras, una cancha que durante mucho tiempo fue su punto más débil.

Tras un 2025 dominado por resultados en polvo de ladrillo, Báez comenzó a mostrar una clara evolución en cemento y ya acumula una racha de 10 triunfos y apenas dos derrotas en pistas duras a nivel ATP.

El buen inicio de temporada incluye tres victorias en la United Cup y la final del ATP 250 de Auckland, resultados que lo posicionan como uno de los tenistas argentinos más sólidos del momento.

Otros resultados destacados en Indian Wells

La jornada también dejó victorias importantes de varios candidatos al título.

El italiano Jannik Sinner, actual número 2 del mundo, superó al canadiense Denis Shapovalov por 6-3 y 6-2, mientras que el alemán Alexander Zverev (4°) derrotó al estadounidense Brandon Nakashima en tres sets por 7-6 (2), 5-7 y 6-4.

