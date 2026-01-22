Abierto de Australia: Báez quedó eliminado y Etcheverry–Carabelli avanzaron en el dobles

La jornada del Abierto de Australia dejó sensaciones encontradas para el tenis argentino.Sebastián Báez no logró sostener su andar en el cuadro de singles y quedó eliminado en segunda ronda, mientras que en el dobles masculino hubo una alegría albiceleste con la clasificación de Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli.
Sebastián Báez no pudo ante Darderi y se despidió del singles
Tras perder el primer set, Báez reaccionó con autoridad en el segundo, pero volvió a ceder terreno en los parciales siguientes ante un rival sólido y efectivo en los momentos clave. De esta manera, el argentino sumó su segunda derrota en lo que va del 2026 y se despidió del primer Grand Slam de la temporada en el cuadro individual.
Duelo argentino en el dobles y triunfo para Etcheverry y Carabelli
La acción continuó en el dobles masculino, donde Tomás Martín Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli se impusieron en un cruce entre argentinos frente a la pareja integrada por Francisco y Juan Manuel Cerúndolo.
El encuentro, disputado en la cancha 11, tuvo dominio de Etcheverry y Carabelli, que supieron manejar los momentos decisivos y sellaron el triunfo para avanzar a la siguiente ronda del certamen.
Otra caída argentina en el dobles
Más tarde, Sebastián Báez volvió a presentarse en el torneo, esta vez junto a Francisco Comesaña, para enfrentar a una dupla de jerarquía conformada por Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers.
La experiencia pesó y la pareja albiceleste cayó por 2-6 y 3-6, quedando eliminada del cuadro de dobles.
Cómo seguir el Abierto de Australia
Todos los partidos del Abierto de Australia 2026 se pueden seguir en vivo por ESPN y ESPN 2 en televisión, mientras que vía streaming están disponibles a través de Disney+, para usuarios abonados.