22 de enero de 2026
{}
Abierto de Australia: Báez quedó eliminado y Etcheverry–Carabelli avanzaron en el dobles

Sebastián Báez perdió en segunda ronda ante Luciano Darderi y se despidió del singles del duro Abierto de Australia. Repasá lo sucedido.

Sebastián Báez no pudo avanzar en el singles del Abierto de Australia, pero hubo buenas noticias argentinas en el dobles. Foto: AP &nbsp;

Sebastián Báez no pudo avanzar en el singles del Abierto de Australia, pero hubo buenas noticias argentinas en el dobles. Foto: AP

 

Por Sitio Andino Deportes

La jornada del Abierto de Australia dejó sensaciones encontradas para el tenis argentino. Sebastián Báez no logró sostener su andar en el cuadro de singles y quedó eliminado en segunda ronda, mientras que en el dobles masculino hubo una alegría albiceleste con la clasificación de Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli.

Sebastián Báez avanzó a la segunda ronda del Abierto de Australia tras un partido maratónico. Foto: EFE.
avanzan

Australian Open: Sebastián Báez ganó en singles y hubo triunfos argentinos en el dobles
Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez encabezan la legión argentina en el Abierto de Australia 2026.  
se viene lo mejor

Abierto de Australia 2026: los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales del debut

Tras perder el primer set, Báez reaccionó con autoridad en el segundo, pero volvió a ceder terreno en los parciales siguientes ante un rival sólido y efectivo en los momentos clave. De esta manera, el argentino sumó su segunda derrota en lo que va del 2026 y se despidió del primer Grand Slam de la temporada en el cuadro individual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2014170037104324805&partner=&hide_thread=false

Duelo argentino en el dobles y triunfo para Etcheverry y Carabelli

La acción continuó en el dobles masculino, donde Tomás Martín Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli se impusieron en un cruce entre argentinos frente a la pareja integrada por Francisco y Juan Manuel Cerúndolo.

El encuentro, disputado en la cancha 11, tuvo dominio de Etcheverry y Carabelli, que supieron manejar los momentos decisivos y sellaron el triunfo para avanzar a la siguiente ronda del certamen.

Otra caída argentina en el dobles

Más tarde, Sebastián Báez volvió a presentarse en el torneo, esta vez junto a Francisco Comesaña, para enfrentar a una dupla de jerarquía conformada por Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers.

La experiencia pesó y la pareja albiceleste cayó por 2-6 y 3-6, quedando eliminada del cuadro de dobles.

Cómo seguir el Abierto de Australia

Todos los partidos del Abierto de Australia 2026 se pueden seguir en vivo por ESPN y ESPN 2 en televisión, mientras que vía streaming están disponibles a través de Disney+, para usuarios abonados.

