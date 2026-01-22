Abierto de Australia: Báez quedó eliminado y Etcheverry–Carabelli avanzaron en el dobles

Sebastián Báez no pudo avanzar en el singles del Abierto de Australia, pero hubo buenas noticias argentinas en el dobles. Foto: AP

La jornada del Abierto de Australia dejó sensaciones encontradas para el tenis argentino. Sebastián Báez no logró sostener su andar en el cuadro de singles y quedó eliminado en segunda ronda, mientras que en el dobles masculino hubo una alegría albiceleste con la clasificación de Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli.

En el primer turno de la noche, Sebastián Báez cayó por 3-6, 6-1, 4-6 y 3-6 ante el ítalo-argentino Luciano Darderi , en un partido irregular para el bonaerense, que no logró imponer continuidad en su juego.

se viene lo mejor Abierto de Australia 2026: los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales del debut

avanzan Australian Open: Sebastián Báez ganó en singles y hubo triunfos argentinos en el dobles

Tras perder el primer set, Báez reaccionó con autoridad en el segundo, pero volvió a ceder terreno en los parciales siguientes ante un rival sólido y efectivo en los momentos clave. De esta manera, el argentino sumó su segunda derrota en lo que va del 2026 y se despidió del primer Grand Slam de la temporada en el cuadro individual.

La acción continuó en el dobles masculino, donde Tomás Martín Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli se impusieron en un cruce entre argentinos frente a la pareja integrada por Francisco y Juan Manuel Cerúndolo.

"Darderi": Porque eliminó a Sebastián Báez y avanzó a la tercera ronda del #AusOpen pic.twitter.com/UTJhizaolt

El encuentro, disputado en la cancha 11, tuvo dominio de Etcheverry y Carabelli, que supieron manejar los momentos decisivos y sellaron el triunfo para avanzar a la siguiente ronda del certamen.

Otra caída argentina en el dobles

Más tarde, Sebastián Báez volvió a presentarse en el torneo, esta vez junto a Francisco Comesaña, para enfrentar a una dupla de jerarquía conformada por Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers.

La experiencia pesó y la pareja albiceleste cayó por 2-6 y 3-6, quedando eliminada del cuadro de dobles.

Cómo seguir el Abierto de Australia

Todos los partidos del Abierto de Australia 2026 se pueden seguir en vivo por ESPN y ESPN 2 en televisión, mientras que vía streaming están disponibles a través de Disney+, para usuarios abonados.