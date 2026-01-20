20 de enero de 2026
avanzan

Australian Open: Sebastián Báez ganó en singles y hubo triunfos argentinos en el dobles

El bonaerense Sebastián Báez confirmó su gran momento en el Australian Open y pasó de ronda. Mirá cómo le fue al tenis argentino.

Sebastián Báez avanzó a la segunda ronda del Abierto de Australia tras un partido maratónico. Foto: EFE.

Por Sitio Andino Deportes

El tenis argentino volvió a tener una jornada positiva en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. En el cuadro de singles masculino, Sebastián Báez extendió su buen inicio de año y logró un triunfo trabajado para meterse en la segunda ronda, mientras que en el dobles hubo importantes victorias de representantes nacionales.

El jugador ubicado en el puesto 36 del ranking ATP, que venía de ser finalista en el ATP de Auckland, confirmó su solidez en Melbourne y sostuvo la ilusión argentina en el torneo.

Sebastián Báez ganó un partido largo y exigente

Báez se impuso al francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°) en un encuentro vibrante que se definió en cinco sets: 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3, tras 3 horas y 11 minutos de juego.

El partido estuvo marcado por el potente servicio del francés, que conectó 30 aces, y por la regularidad del argentino desde el fondo de la cancha. Báez supo manejar los momentos de mayor presión, especialmente en el cierre, donde logró el quiebre clave en el quinto set y cerró el partido con autoridad.

En la próxima ronda, el argentino se medirá con el italiano Luciano Darderi, actual número 25 del mundo.

Buenas noticias argentinas en el dobles

La jornada también dejó sonrisas en el dobles masculino. Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli debutaron con triunfo al vencer a los kazajos Andrey Golubev y Aleksandr Nedovyesov por 6-3 y 6-4, avanzando a la segunda ronda.

Más tarde, los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo superaron un duro compromiso ante la dupla integrada por Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin, imponiéndose por 6-4, 2-6 y 6-3.

En tanto, en el dobles femenino, Solana Sierra, junto a Iryna Shymanovich, quedó eliminada tras caer ante Olga Danilovic y Anastasia Potapova por 3-6, 6-3 y 6-0.

Cómo seguir el Abierto de Australia 2026

Todos los partidos del Abierto de Australia se pueden ver en vivo a través de ESPN y ESPN 2 por televisión. En streaming, la transmisión está disponible en Disney+ para usuarios abonados.

