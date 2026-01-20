Australian Open: Sebastián Báez ganó en singles y hubo triunfos argentinos en el dobles

Sebastián Báez avanzó a la segunda ronda del Abierto de Australia tras un partido maratónico. Foto: EFE.

El tenis argentino volvió a tener una jornada positiva en el Abierto de Australia , primer Grand Slam de la temporada. En el cuadro de singles masculino , Sebastián Báez extendió su buen inicio de año y logró un triunfo trabajado para meterse en la segunda ronda , mientras que en el dobles hubo importantes victorias de representantes nacionales .

El jugador ubicado en el puesto 36 del ranking ATP , que venía de ser finalista en el ATP de Auckland , confirmó su solidez en Melbourne y sostuvo la ilusión argentina en el torneo.

Báez se impuso al francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°) en un encuentro vibrante que se definió en cinco sets: 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3 , tras 3 horas y 11 minutos de juego .

El partido estuvo marcado por el potente servicio del francés, que conectó 30 aces , y por la regularidad del argentino desde el fondo de la cancha . Báez supo manejar los momentos de mayor presión, especialmente en el cierre, donde logró el quiebre clave en el quinto set y cerró el partido con autoridad.

En la próxima ronda, el argentino se medirá con el italiano Luciano Darderi, actual número 25 del mundo.

SEBASTIÁN BÁEZ LE GANÓ LA BATALLA A MPETSHI PERRICARD Y AVANZA EN EL AUSTRALIAN OPEN.



6-4 6-4 3-6 5-7 6-3.



8 victorias en 9 partidos de la temporada. Se viene Darderi para la segunda raqueta argentina.

Buenas noticias argentinas en el dobles

La jornada también dejó sonrisas en el dobles masculino. Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli debutaron con triunfo al vencer a los kazajos Andrey Golubev y Aleksandr Nedovyesov por 6-3 y 6-4, avanzando a la segunda ronda.

Más tarde, los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo superaron un duro compromiso ante la dupla integrada por Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin, imponiéndose por 6-4, 2-6 y 6-3.

En tanto, en el dobles femenino, Solana Sierra, junto a Iryna Shymanovich, quedó eliminada tras caer ante Olga Danilovic y Anastasia Potapova por 3-6, 6-3 y 6-0.

Cómo seguir el Abierto de Australia 2026

Todos los partidos del Abierto de Australia se pueden ver en vivo a través de ESPN y ESPN 2 por televisión. En streaming, la transmisión está disponible en Disney+ para usuarios abonados.