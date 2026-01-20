Australian Open: Sebastián Báez ganó en singles y hubo triunfos argentinos en el dobles

El tenis argentino volvió a tener una jornada positiva en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. En el cuadro de singles masculino, Sebastián Báez extendió su buen inicio de año y logró un triunfo trabajado para meterse en la segunda ronda, mientras que en el dobles hubo importantes victorias de representantes nacionales.
El jugador ubicado en el puesto 36 del ranking ATP, que venía de ser finalista en el ATP de Auckland, confirmó su solidez en Melbourne y sostuvo la ilusión argentina en el torneo.
Báez se impuso al francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°) en un encuentro vibrante que se definió en cinco sets: 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3, tras 3 horas y 11 minutos de juego.
El partido estuvo marcado por el potente servicio del francés, que conectó 30 aces, y por la regularidad del argentino desde el fondo de la cancha. Báez supo manejar los momentos de mayor presión, especialmente en el cierre, donde logró el quiebre clave en el quinto set y cerró el partido con autoridad.
En la próxima ronda, el argentino se medirá con el italiano Luciano Darderi, actual número 25 del mundo.