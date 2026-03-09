Tras acordar con el SUTE, el Gobierno cerró otros dos convenios en paritarias

Dos sectores de la administración pública provincial llegaron a un acuerdo salarial en paritarias.

Luego de haber cerrado el primer acuerdo salarial —con el SUTE — en el marco de las paritarias 2026, el Gobierno de Mendoza sumó este lunes otros dos convenios con sindicatos estatales que representan a distintos sectores de la administración pública provincial.

Los que se incorporaron al listado que inauguraron los docentes y celadores son los sindicatos que nuclean a los Funcionarios Judiciales y al personal de la Dirección Provincial de Vialidad . El ofrecimiento que aceptaron es similar al que rubricó el SUTE: aumento del 10% para el primer semestre, dividido en 7% para marzo y 3% para mayo .

Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025. Además, se acordaron otros beneficios no salariales específicos para cada área.

Mariana Lima , directora provincial de Recursos Humanos, especificó que los representantes del Ejecutivo provincial y de los gremios que acordaron, volverán a reunirse a fines de junio, cuando iniciará la discusión salarial para la segunda mitad del año .

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Además de los tres sectores que llegaron a un acuerdo, la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial determinó poner a votación de sus afiliados la nueva oferta del oficialismo.

Se trata de uno de los sindicatos más combativos, que en el pasado ha sufrido el aumento salarial por decreto por no haber acordado con el Ejecutivo.

“Los representantes de los empleados judiciales recibieron la propuesta que formulamos y la van a someter a la votación de la asamblea de sus representados. Nos traerán una respuesta la semana entrante”, indicó la funcionaria provincial.

Por parte de la organización sindical que conduce Ricardo Babillón, señalaron que —simultáneamente— negocian con los miembros de la Suprema Corte en la concreción de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo.