Negociación salarial

Tras acordar con el SUTE, el Gobierno cerró otros dos convenios en paritarias

Además, uno de los gremios más combativos aceptó bajar la propuesta salarial a las bases. Qué sectores son y cómo será el aumento.

Dos sectores de la administración pública provincial llegaron a un acuerdo salarial en paritarias.

Los que se incorporaron al listado que inauguraron los docentes y celadores son los sindicatos que nuclean a los Funcionarios Judiciales y al personal de la Dirección Provincial de Vialidad. El ofrecimiento que aceptaron es similar al que rubricó el SUTE: aumento del 10% para el primer semestre, dividido en 7% para marzo y 3% para mayo.

Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025. Además, se acordaron otros beneficios no salariales específicos para cada área.

Mariana Lima, directora provincial de Recursos Humanos, especificó que los representantes del Ejecutivo provincial y de los gremios que acordaron, volverán a reunirse a fines de junio, cuando iniciará la discusión salarial para la segunda mitad del año.

Paritarias Judiciales Empleados, Ricardo Babillón 09-03-26
Paritarias 2026: los empleados judiciales aceptaron bajar la propuesta salarial a las bases.

Paritarias 2026: otro gremio bajará la propuesta salarial a las bases

Además de los tres sectores que llegaron a un acuerdo, la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial determinó poner a votación de sus afiliados la nueva oferta del oficialismo.

Se trata de uno de los sindicatos más combativos, que en el pasado ha sufrido el aumento salarial por decreto por no haber acordado con el Ejecutivo.

“Los representantes de los empleados judiciales recibieron la propuesta que formulamos y la van a someter a la votación de la asamblea de sus representados. Nos traerán una respuesta la semana entrante”, indicó la funcionaria provincial.

Por parte de la organización sindical que conduce Ricardo Babillón, señalaron que —simultáneamente— negocian con los miembros de la Suprema Corte en la concreción de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo.

