Sector por sector, cuál es el salario de los trabajadores en marzo de 2026

Los gremios vienen cerrando paritarias a plazos más cortos , una dinámica que responde, en parte, a una inflación que mes a mes se ubica más cerca del 3% que del 2% . En este escenario, algunos sectores ya cobran sus salarios con aumentos en marzo, mientras que otros se preparan para encarar un nuevo tramo de negociación.

En la mayoría de los casos, los ajustes incluyen sumas no remunerativas , una modalidad que se repite en distintos convenios. Entre los sectores más afectados por la pérdida de poder adquisitivo se destacan los empleados públicos . Según estimaciones privadas, los salarios estatales acumulan una caída real del 1,8% en los últimos meses y se ubican casi 17% por debajo de los niveles de 2023 .

El panorama tampoco muestra una recuperación clara en el sector privado . En enero, las paritarias registraron en promedio una baja real del 1,3% , mientras que en términos interanuales la contracción ronda el 5% . De este modo, los salarios privados acumulan al menos cuatro meses consecutivos de pérdida frente a la inflación .

Los trabajadores de droguerías encuadrados en el CCT 120/75 , tras el acuerdo firmado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) con la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), perciben en marzo los mismos salarios básicos vigentes desde enero , liquidados en febrero.

Tanto los trabajadores del sector público como privado han perdido poder adquisitivo en términos reales.

Por categoría, los básicos son los siguientes:

Profesionales: $1.997.168

$1.997.168 Primera categoría: $1.664.268

$1.664.268 Segunda categoría: $1.551.633

$1.551.633 Tercera categoría: $1.448.621

$1.448.621 Cadetes: $1.360.834

El acuerdo rige hasta el 31 de marzo de 2026, por lo que las escalas se mantienen sin cambios hasta esa fecha. Luego, las partes deberán retomar las negociaciones para definir una nueva actualización.

Farmacéuticos

También bajo el paraguas de la FATSA, los farmacéuticos perciben un salario básico de $1.774.906,29, al que se suma una suma no remunerativa de $132.512,82.

Dentro de la escala profesional, el mayor ingreso corresponde al Farmacéutico Director Técnico con bloqueo de título, cuyo adicional asciende a $1.372.061,14, más $102.436,78 no remunerativos.

En el extremo inferior del convenio, la categoría cadetes registra un básico de $1.169.991,12, más una suma no remunerativa de $87.350,43.

Bancarios

El sector bancario cuenta con un mecanismo de actualización automática por IPC. Tras la inflación del 2,9% de enero, los empleados perciben desde este mes un salario inicial de $2.125.068,44 brutos para quienes ingresan a la actividad.

empleada doméstica, limpieza, casa, hogar.jpg Empleadas domésticas contarán con dos aumentos en febrero y marzo, de 1,5% por mes. Foto: Freepix

Empleadas domésticas

El personal de casas particulares accede a dos aumentos del 1,5%, uno aplicado en febrero y otro en marzo. Además, cobra un bono no remunerativo, que varía según la carga horaria y puede llegar hasta $20.000.

Las escalas vigentes establecen que:

Supervisores: desde $500.649,26 mensuales con retiro hasta $556.024,76 sin retiro.

desde $500.649,26 mensuales con retiro hasta $556.024,76 sin retiro. Tareas específicas: entre $466.154,67 con retiro y $517.277,03 sin retiro.

entre $466.154,67 con retiro y $517.277,03 sin retiro. Caseros: $455.160,14 mensuales.

$455.160,14 mensuales. Asistencia y cuidado de personas: desde $455.160,14 con retiro hasta $505.578,34 sin retiro.

desde $455.160,14 con retiro hasta $505.578,34 sin retiro. Tareas generales: desde $410.773,52 con retiro hasta $455.160,14 sin retiro.

En abril se reabrirá la negociación salarial.

Empleados de comercio

En marzo de 2026, los empleados de comercio perciben los mismos valores que en febrero. El esquema incluye un aumento del 1% incorporado en diciembre y dos sumas no remunerativas de $40.000 y $60.000, que totalizan un refuerzo mensual de $100.000.

Los salarios oscilan entre $1.155.795 y $1.218.000, según categoría y tarea, sin contemplar adicionales por antigüedad, presentismo o manejo de caja.

Trabajadores gastronómicos y hoteleros

Tras el acuerdo firmado entre la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), los trabajadores perciben en marzo los salarios resultantes de los siete tramos de aumento aplicados desde octubre de 2025.

Para quienes integran el Anexo I, la categoría “D” —la inicial del convenio— tiene un básico mínimo de $880.449, al que se suman conceptos no remunerativos que pueden alcanzar los $44.565.

empleada de comercio, empleado de comercio.png Empleados de comercio cobran entre $1.155.000 y $1.218.000.

Trabajadores rurales

Un trabajador rural permanente, encuadrado en la Ley 26.727 y con actualización acordada en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), cobra en marzo el salario correspondiente a febrero, última etapa de la paritaria vigente.

Para la categoría peón general, el sueldo mensual quedó fijado en $1.000.908,10, con un jornal diario de $43.065,11. Estos valores rigen hasta julio de 2026, aunque pueden revisarse si el contexto económico lo amerita.

Además, se aplica una bonificación por antigüedad del 1% anual hasta los 10 años y del 1,5% a partir de ese umbral.

Mineros

Los trabajadores nucleados en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) perciben nuevos incrementos según la rama de actividad:

Abrasivos y Piedras Esmeriles: suba del 3% acumulativo sobre febrero, que completa un esquema iniciado con un 7% en enero.

suba del sobre febrero, que completa un esquema iniciado con un 7% en enero. Cal y Piedra: incremento directo del 3,5% sobre los haberes de febrero.

incremento directo del sobre los haberes de febrero. Rama Extractiva: aumento adicional del 3%, en línea con los ajustes periódicos del sector.

Telefónicos

En el sector de telecomunicaciones, los trabajadores de telefonía fija perciben para la categoría 1 un básico de $644.248, que con adicionales eleva el ingreso total a $1.228.280. En el extremo superior, la categoría C6 alcanza los $2.423.473 mensuales.

En telefonía móvil, la categoría A registra un ingreso total cercano a $1.282.900, mientras que la categoría T10 llega a $3.264.939. Además, el monto fijado este año por el Día del Telefónico se estableció en $1.822.705.