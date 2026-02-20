20 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Cuándo vuelven las negociaciones

Reabren las paritarias: la postura del Gobierno y los reclamos de los gremios

Qué posición tendrá el Gobierno de Mendoza a la hora de hacer una oferta salarial en las paritarias y qué pedirán los sindicatos.

Reabren las paritarias: la postura del Gobierno y los reclamos de los gremios.

Reabren las paritarias: la postura del Gobierno y los reclamos de los gremios.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza empieza a discutir mejoras salariales con los gremios que representan a los empleados estatales. Este viernes arrancan las paritarias 2026 con el SUTE.

El debate por los salarios vuelve a ocupar central la agenda provincial, uno de los principales frentes de conflictos que el Ejecutivo debe sortear en los próximos meses del año. Los representantes gremiales llegarán a la mesa paritaria con pedidos acumulados y actualizaciones más allá de la compensación por inflación, mientras el Gobierno irá con los números de la recaudación.

Lee además
El Consejo Interuniversitario Nacional reclamó la apertura de paritarias y el cumplimiento del financiamiento
Nuevo comunicado

El Consejo Interuniversitario Nacional reclama la apertura de paritarias y el cumplimiento del financiamiento
El presidente Donald Trump ordenó desclasificar archivos sobre OVNIs y vida extraterrestre.
¿estamos solos en el universo?

Trump ordena desclasificar archivos sobre OVNIs y vida extraterrestre: qué se sabe hasta ahora

Cuándo se reabrirán las paritarias

Distintos gremios empiezan a recibir la convocatoria oficial a las paritarias, en la previa de las elecciones municipales, fijadas para el 22 de ese mes, por lo que las negociaciones se extenderían después de los comicios en seis departamentos.

El Gobierno se sentará con los sindicalistas con los números de la inflación en la mano, además, plantearán que los aumentos ya otorgados se ubicaron por arriba de ese índice. A su vez, la oferta de ajuste salarial se realizará en base a los datos de la recaudación.

presupuesto 2025, legislatura, recinto, victor fayad, natalio mema.jpg
El ministro de Hacienda, V&iacute;ctor Fayad, y el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, y el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

Los gremios, por su parte, reclaman que la recomposición sea para recuperar la pérdida del poder aquisitivo, que supere la canasta básica, y no que la discusión se circunscriba a las variables económicas.

Qué piden los sindicatos

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) se reunirá con el Gobierno este viernes y solicitará un aumento para el primer semestre del año y otra serie de pedidos específicos del sector docente. Reclamará la falta de pago del ítem de arraigo y del ítem de especialidad a diplomaturas en 2025.

Desde ATE indicaron que pedirán "un salario de clase inicial que esté por arriba del costo real de la canasta alimentaria, que hoy ronda en $1.800.000". A su vez, insistirán con el reclamo por "más de 2.300 trabajadores en negro, precarizados con diferentes modalidades de contratos y prestaciones".

En tanto, Claudia Iturbe, secretaria de AMProS, en diálogo con Aconcagua Radio sostuvo que la discusión paritaria no puede limitarse a acompañar la inflación mensual, sino que debe abordar una recomposición real del salario, tras varios años de deterioro.

30 de septiembre, reforma estatuto empleado publico, senado, senadores, legislatura, ate, ampros
Gremios frente a la Legislatura.

Gremios frente a la Legislatura.

“Por lo menos se necesita un 40% para dar un sueldo por encima de la canasta básica”, indicó. “Venimos teniendo pérdida de poder adquisitivo desde el 2020”, explicó, y sumó los desfasajes de 2023 y 2024. También dijo que alrededor de 2000 profesionales se encuentran precarizados, por lo que piden sus pases a planta.

Temas
Seguí leyendo

Punto por punto, qué cambia con la reforma laboral aprobada por Diputados

El fuerte comunicado del Gobierno tras la aprobación de la reforma laboral

Diputados aprobó la reforma laboral, pero vuelve al Senado: cómo votaron y qué dijeron los diez mendocinos

Por inasistencias sin justificar y faltas graves, el Gobierno cesanteó a nueve agentes públicos

Las críticas de Cornejo a la CGT y Alberto, pero también a los senadores propios

Reforma laboral: Diputados debate el proyecto y apunta a su sanción definitiva antes del 27

El Jury se reúne para analizar el caso del juez Sebastián Sarmiento: recta final al Jucio Político

Megaobra del Acceso Este: adjudicaron a dos empresas el tramo Maipú, con una fuerte baja en el presupuesto

LO QUE SE LEE AHORA
La Reforma Laboral se aprobó en Diputados y pasa al Senado para su sanción definitiva
vuelve al senado

Punto por punto, qué cambia con la reforma laboral aprobada por Diputados

Las Más Leídas

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

Importante despliegue policial en el ingreso a Tunuyán. 
operativo policial

Cayó uno de los fugados de la alcaidía de Tunuyán: el insólito lugar donde se ocultaba

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
Informe preliminar

La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance Pedro Pascal
Amor internacional

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance con Pedro Pascal

Rivero llevaba 21 años de servicio en el Servicio Penitenciario
Amplia trayectoria laboral

Dolor y conmoción por la muerte del jefe de la Alcaidía de Tunuyán tras la fuga de dos presos