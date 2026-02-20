Reabren las paritarias: la postura del Gobierno y los reclamos de los gremios.

El Gobierno de Mendoza empieza a discutir mejoras salariales con los gremios que representan a los empleados estatales. Este viernes arrancan las paritarias 2026 con el SUTE.

El debate por los salarios vuelve a ocupar central la agenda provincial, uno de los principales frentes de conflictos que el Ejecutivo debe sortear en los próximos meses del año. Los representantes gremiales llegarán a la mesa paritaria con pedidos acumulados y actualizaciones más allá de la compensación por inflación, mientras el Gobierno irá con los números de la recaudación.

¿estamos solos en el universo? Trump ordena desclasificar archivos sobre OVNIs y vida extraterrestre: qué se sabe hasta ahora

Nuevo comunicado El Consejo Interuniversitario Nacional reclama la apertura de paritarias y el cumplimiento del financiamiento

Distintos gremios empiezan a recibir la convocatoria oficial a las paritarias , en la previa de las elecciones municipales, fijadas para el 22 de ese mes, por lo que las negociaciones se extenderían después de los comicios en seis departamentos .

El Gobierno se sentará con los sindicalistas con los números de la inflación en la mano, además, plantearán que los aumentos ya otorgados se ubicaron por arriba de ese índice. A su vez, la oferta de ajuste salarial se realizará en base a los datos de la recaudación .

presupuesto 2025, legislatura, recinto, victor fayad, natalio mema.jpg El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, y el ministro de Gobierno, Natalio Mema. Foto: Yemel Fil

Los gremios, por su parte, reclaman que la recomposición sea para recuperar la pérdida del poder aquisitivo, que supere la canasta básica, y no que la discusión se circunscriba a las variables económicas.

Qué piden los sindicatos

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) se reunirá con el Gobierno este viernes y solicitará un aumento para el primer semestre del año y otra serie de pedidos específicos del sector docente. Reclamará la falta de pago del ítem de arraigo y del ítem de especialidad a diplomaturas en 2025.

Desde ATE indicaron que pedirán "un salario de clase inicial que esté por arriba del costo real de la canasta alimentaria, que hoy ronda en $1.800.000". A su vez, insistirán con el reclamo por "más de 2.300 trabajadores en negro, precarizados con diferentes modalidades de contratos y prestaciones".

En tanto, Claudia Iturbe, secretaria de AMProS, en diálogo con Aconcagua Radio sostuvo que la discusión paritaria no puede limitarse a acompañar la inflación mensual, sino que debe abordar una recomposición real del salario, tras varios años de deterioro.

30 de septiembre, reforma estatuto empleado publico, senado, senadores, legislatura, ate, ampros Gremios frente a la Legislatura. Foto: Yemel Fil

“Por lo menos se necesita un 40% para dar un sueldo por encima de la canasta básica”, indicó. “Venimos teniendo pérdida de poder adquisitivo desde el 2020”, explicó, y sumó los desfasajes de 2023 y 2024. También dijo que alrededor de 2000 profesionales se encuentran precarizados, por lo que piden sus pases a planta.