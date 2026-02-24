Paritarias: por qué los médicos rechazaron la primera oferta y cuál fue el aumento propuesto

El gremio de la Salud también rechazó la propuesta del Ejecutivo en paritarias.

La primera reunión paritaria del año entre el Gobierno provincial y el gremio de los profesionales de la salud terminó sin acuerdo, tal como había ocurrido previamente con el SUTE y otros sindicatos. La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) rechazó la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo , al considerarla insuficiente.

El encuentro se desarrolló este martes en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, en el marco de la negociación colectiva correspondiente a 2026. Allí, el Ejecutivo presentó una propuesta de incremento del 5% en marzo y del 2% en mayo , ambos porcentajes no acumulativos y calculados sobre la base salarial de diciembre de 2025 .

Desde el sindicato señalaron que el ofrecimiento no cubre las expectativas del sector ni representa una recomposición salarial real .

La secretaria gremial de AMProS, Marcela Mora , aseguró que el resultado de la reunión dejó a los representantes del gremio con una fuerte disconformidad.

“Salimos muy decepcionados; la oferta del Ejecutivo no alcanza a cubrir en nada las expectativas, ni siquiera la inflación de este año y mucho menos una recomposición salarial”, expresó.

Reclamo AMPROS en Legislatura Ampros rechazó la primera propuesta del Gobierno en las paritarias 2026. Foto: Cristian Lozano

La dirigente sostuvo además que el aumento total del 7% previsto para el primer semestre resulta insuficiente, ya que en la práctica implicaría una mejora mínima en los ingresos.

“El 7% ofrecido para el primer semestre es un llanto, porque se trata de un porcentaje muy magro. En un profesional de la salud que recién inicia significa unos 12.000 pesos por mes, que no alcanzan ni para comprar un kilo de carne económica”, afirmó.

Mora también señaló que no hubo avances en otros reclamos del sector, entre ellos el pase a planta permanente de más de 2.000 profesionales que —según el gremio— continúan con contratos precarios desde 2020.

Por su parte, la secretaria general del sindicato, Claudia Iturbe, advirtió que los bajos salarios de los profesionales impactan directamente en la atención sanitaria.

“Debido a los bajos sueldos que la Provincia paga a los profesionales, la más afectada es la comunidad, ya que esto dificulta enormemente el acceso a la salud de la población”, sostuvo.

La postura del Gobierno y cómo sigue la negociación

Desde el Ejecutivo explicaron que la propuesta salarial fue elaborada teniendo en cuenta el contexto económico actual y las pautas macrofiscales previstas en el Presupuesto Provincial 2026.

Además, los representantes del Estado provincial indicaron que recibieron los planteos del gremio tanto en materia salarial como en otros reclamos laborales, los cuales serán analizados para evaluar su factibilidad legal, económica y financiera.

Tras el intercambio, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio, por lo que la negociación continuará la semana próxima en la Subsecretaría de Trabajo.