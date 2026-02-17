17 de febrero de 2026
Nuevo comunicado

El Consejo Interuniversitario Nacional reclama la apertura de paritarias y el cumplimiento del financiamiento

El ente que nuclea a las universidades públicas nacionales volvió a insistir en el cumplimiento de la legislación aprobada y ratificada en el Congreso.

El Consejo Interuniversitario Nacional reclamó la apertura de paritarias y el cumplimiento del financiamiento

El Consejo Interuniversitario Nacional reclamó la apertura de paritarias y el cumplimiento del financiamiento

La organización que nuclea a las universidades públicas nacionales volvió a exigir incrementos salariales y los fondos necesarios para el correcto funcionamiento de las altas casas de estudio.

Peligraría el comienzo de clases en las universidades públicas.

Peligraría el comienzo de clases en las universidades públicas.

Qué dice el comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional

"Desde hace cuatro meses existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo", alertó el CIN.

Los rectores demandan mejores remuneraciones para los docentes y no docentes universitarios, mientras que advierten por la pérdida del poder de compra. "Dicha ley dispone la inmediata convocatoria a paritarias para las y los trabajadores de las universidades nacionales, a fin de establecer una recomposición de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios", indica el comunicado.

Además, expresa que la ley "establece pautas de actualización de gastos de funcionamiento, de sostenimiento del sistema científico y tecnológico, y la actualización de montos destinados a becas estudiantiles".

El CIN se mostró abierto a buscar soluciones y alternativas ante el momento que viven las casas de altos estudios, siempre y cuando sea bajo el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.

De acuerdo al CIN, la situación salarial de los trabajadores universitarios es "delicada" y necesitan de forma "urgente" la recuperación de sus sueldos.

"No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar, respetando el marco normativo vigente, las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas que realiza nuestro sistema universitario, estratégicas y vitales para el desarrollo de la Nación", concluye el comunicado.

La situación salarial de los docentes universitarios

Según la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), a fines de enero, "el gobierno nacional decretó un porcentaje de actualización salarial: 2% retroactivo a diciembre, sumado a un bono no remunerativo de $12.500 para quienes tienen dedicaciones simples, $25.000 para quienes tienen semi y $50.000 para quienes tienen exclusiva".

Además, la entidad sindical reclamó: "Este porcentaje, muy por debajo de la inflación y que llega tardíamente respecto del resto de los estatales, profundiza el ataque a la universidad pública que pone en riesgo el ciclo lectivo 2026 y la existencia misma del sistema universitario".

