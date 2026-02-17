17 de febrero de 2026
{}
Qué le pasó y qué necesita

El desesperado pedido de la familia de Alberto Samid por una afección sufrida en Uruguay

El conocido empresario y político padece un cuadro de infección urinaria y su esposa solicitó ayuda al gobierno bonaerense y a la sociedad para trasladarlo a la Argentina.

El exdiputado provincial de PBA está en delicado estado en el vecino país.

Foto: @soyalbertosamid en X
El empresario Alberto Samid debió ser internado en la ciudad uruguaya de Punta del Este tras sufrir un cuadro de infección urinaria, pero su situación se agravó y su familia le pidió ayuda al gobernador Axel Kicillof y solicitó un avión sanitario para trasladarlo a Buenos Aires.

En un mensaje difundido en la cuenta de Samid de la red social X —donde es muy popular y suma más de 120 mil seguidores—, su esposa, Marisa Scarafía, solicitó colaboración para que el candidato a diputado nacional en 2025 continúe su tratamiento en el país.

Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos

El pedido de la esposa de Alberto Samid a Axel Kicillof por su delicado estado de salud

“Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, relató la pareja del empresario de la industria cárnica.

En ese sentido, destacó la necesidad de “que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”. “Por eso le pido encarecidamente al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, añadió.

Scarafía dejó además dos números de teléfono en el citado mensaje que concluyó: “Y a todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él”.

