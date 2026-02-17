17 de febrero de 2026
Salud y preocupación

Tras la polémica, Alberto Samid regresó al país en un avión sanitario desde Uruguay

Luego del pedido de su familia, Alberto Samid dejó Uruguay en un avión sanitario. Buscan tratar su delicado estado de salud en Buenos Aires tras la polémica.

Alberto Samid finalmente arribó a la Argentina este martes tras ser trasladado en un vuelo sanitario desde el aeropuerto de Laguna del Sauce. El operativo se concretó pasado el mediodía, luego de que el empresario fuera retirado en ambulancia del Sanatorio Cantegril en Punta del Este.

Qué le pasó y qué necesita

Antes de su traslado, Samid protagonizó un duro descargo en redes sociales donde acusó a las autoridades bonaerenses y nacionales de no responder a su pedido. El empresario aseguró que estaba dispuesto a costear los gastos del vuelo de 40 minutos, pero cuestionó la falta de auxilio ante lo que llamó un "virus uruguayo". “Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”, reclamó Samid.

Frente a la repercusión del caso, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires activó las gestiones necesarias para colaborar en el operativo de retorno. La intervención oficial buscó asegurar que el paciente pudiera ser tratado por sus médicos de confianza y bajo las condiciones de seguridad sanitaria requeridas.

