17 de febrero de 2026
Sitio Andino
Comicios municipales

¿Sabés que votás en Santa Rosa? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026

El 22 de febrero se votará la renovación de la mitad de concejales. Si vivís en Santa Rosa, conocé todos los detalles de las elecciones en esta nota.

photo¿Sabés que votás en Santa Rosa? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El próximo 22 de febrero serán las elecciones 2026 en 6 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza para renovar bancas en el Concejo Deliberante. Qué se vota en Santa Rosa y cuál será la Boleta Única de Papel que se encontrarán los votantes.

La intendenta santarrosina, Flor Destéfanis, decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales, por lo que los ciudadanos de ese municipio deberán ir a las urnas este mes, al igual que en Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, La Paz y Maipú.

En esta oportunidad, se votará por la renovación de la mitad de los concejales, es decir, cinco nuevos ediles para los próximos cuatro años.

La Boleta Única de Papel para las elecciones 2026 en Santa Rosa

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación en febrero será el de Boleta Única Papel (BUP), que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha.

SANTA ROSA

Quiénes encabezan las listas de candidatos en Santa Rosa

Ahora Santarrosinos

  • Débora Quiroga
  • José "Gallego" Pelaez

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Leandro Barrera
  • Soledad Garciandia

Frente Libertario Demócrata

  • Nora San Sebastián
  • Martín Ricardo Ruiz

Frente Verde

  • "Richard" Cobo
  • Laura Guiñe

Santa Rosa Gana

  • Magdalena Ascurra
  • Leo "Chicoco" Saile
concejo deliberante santa rosa
Concejo Santa Rosa.

Concejo Santa Rosa.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Santa Rosa

El Concejo santarrosino tiene 10 bancas: 4 de UCR - Cambia Mendoza, 4 del PJ (Frente de Todos) y 2 de Ahora Santarrosinos.

De estas, en las elecciones de febrero se renovarán 3 bancas de la UCR(la de Ezequiel Quiles y Norma Trigo) , 1 del PJ (Leonardo Saile y Romina Donaire) y 1 de Ahora Santarrosinos (la de Débora Quiroga, que ingresó por el PJ y luego cambió de bloque).

Mientras que seguirán en sus cargos dos años más Diego Ercoli y Liliana Campos (Cambia Mendoza), Mariano Vilches y Melisa Ibañez (PJ) y María José Buffa (Ahora Santarrosinos).

Documentos habilitados para votar

Se podrá votar con: Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda «No válido para votar» y DNI Tarjeta siempre que estén en buen estado. Se deberá presentar el documento que figura en el padrón o uno más actualizado. No podés votar si llevás un DNI anterior al que figura registrado.

Temas
