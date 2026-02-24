Proponen crear el primer Centro de Salud Municipal Virtual en Godoy Cruz

Se trata de un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante.

Con el objetivo de modernizar el acceso a la salud pública y reducir las esperas en las guardias presenciales , el concejal de Godoy Cruz Martín González (bloque Unión por la Patria) presentó un proyecto para crear el Centro de Salud Municipal Teleasistido (CSMT) .

La iniciativa propone aprovechar las herramientas tecnológicas vigentes contempladas en las leyes de Telemedicina y de Transformación Digital del Sistema de Salud para brindar atención médica remota las 24 horas .

El proyecto surge como respuesta a la saturación de las guardias por cuadros leves (Código Verde) , una situación que actualmente dificulta la atención de las urgencias reales .

Según el texto presentado por el edil peronista, el nuevo centro funcionaría exclusivamente a través de plataformas digitales , permitiendo que los vecinos accedan a consultas médicas mediante videollamadas o chat, sin necesidad de turno previo .

Concejal Martín González, Godoy Cruz. Martín González, autor del proyecto para crear un centro de Salud Virtual en Godoy Cruz.

González argumentó que “una de las principales demandas de los vecinos de Godoy Cruz es el acceso a la salud, por eso proponemos usar la tecnología para seguir fortaleciendo la atención temprana”.

“Hoy el municipio cuenta con tres centros de salud municipales, además de los que dependen de la Provincia. El objetivo es ayudar a descomprimir las guardias de estas instituciones y brindar respuestas inmediatas a los vecinos y vecinas del departamento”, completó.

Cómo funcionaría el Centro de Salud Municipal Virtual en Godoy Cruz

El proyecto establece diferentes herramientas para el funcionamiento del sistema de atención remota:

Especialidades iniciales: el servicio brindará atención en Clínica Médica (adultos), Pediatría y Salud Mental , con apoyo psicológico y contención en situaciones de crisis.

Documentación digital: los profesionales podrán emitir recetas electrónicas con firma digital y certificados médicos validados mediante código QR .

Triage virtual: se implementará un sistema de clasificación de consultas que permitirá derivar automáticamente a guardias presenciales en casos de emergencia (Código Rojo o Amarillo) .

Acceso universal: el servicio estará destinado a todos los ciudadanos con domicilio en Godoy Cruz . Si bien se prevé un sistema de recupero de costos para quienes tengan obra social o prepaga , la falta de cobertura médica no será impedimento para recibir atención .

Disponibilidad: la atención estará garantizada los 365 días del año.

Según el proyecto, el financiamiento para la puesta en marcha del CSMT provendrá de partidas presupuestarias de la Secretaría de Desarrollo Humano y de la Dirección de Salud del municipio.