Suben las cuotas de medicina prepaga en marzo: cuánto aumentan los planes

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a informar a sus afiliados que las cuotas de los planes de salud registrarán aumentos de hasta 3,2% en marzo de 2026 , según los valores cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) . El ajuste supera la inflación de enero , que fue del 2,9% según el INDEC .

Los incrementos responden al nuevo esquema de precios que entró en vigencia este mes e incluyen, en algunos casos, actualizaciones en los copagos, dependiendo del plan contratado. Las compañías argumentan que el ajuste es necesario por el aumento sostenido de los costos operativos del sistema de salud , que incluyen insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados .

En términos interanuales, las cuotas de los planes privados acumulan un incremento promedio superior al 28% en todo el país, lo que continúa presionando el gasto de los hogares en un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo.

Entre las empresas que confirmaron subas se encuentran Accord Salud, Swiss Medical, Sancor Salud, Medifé y Omint , que aplicarán ajustes de alrededor del 2,9% , en línea con la inflación de enero. En tanto, Avalian informó un aumento mayor, que llegará al 3,2% , mientras que Osde aplicará subas de entre 2,4% y 2,9% , según el plan contratado. En algunos casos, las modificaciones también alcanzarán a los copagos por prestaciones médicas .

prepaga.jpg Las cuotas de las prepagas subirán entre 2,4% y 3,2% en marzo, según la empresa y el plan.

Este nuevo ajuste se da en un contexto de tensiones en la cadena de pagos del sistema sanitario. Desde la Confederación Farmacéutica Argentina advirtieron sobre riesgos de desabastecimiento de medicamentos si no se regularizan los pagos atrasados de obras sociales y prepagas, lo que suma presión sobre el sector.

Las empresas del rubro sostienen que la actualización de aranceles busca preservar la calidad del servicio frente al aumento de costos, aunque los usuarios enfrentan un escenario de mayores gastos en salud privada, con ajustes mensuales que continúan por encima del índice de precios en algunos casos.

Preguntas y respuestas frecuentes sobre esta nota:

¿Cuánto aumentarán las prepagas en marzo de 2026?

Las cuotas de las prepagas subirán entre 2,4% y 3,2% en marzo, según la empresa y el plan. Algunas subas superan la inflación de enero (2,9%), medida por el INDEC.

¿Qué empresas de medicina prepaga aplicarán los mayores aumentos?

Firmas como Accord Salud, Swiss Medical, Sancor Salud, Medifé y Omint aplicarán subas cercanas al 2,9%, mientras que Avalian ajustará hasta 3,2%. Osde tendrá incrementos de entre 2,4% y 2,9%, según el plan.

¿Por qué las cuotas de las prepagas suben por encima de la inflación?

Las empresas argumentan que el aumento responde al alza de costos del sistema de salud, como insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados, además de tensiones en la cadena de pagos del sector sanitario.