Paritarias 2026: el Ejecutivo presentó la oferta salarial para docentes y pasó a cuarto intermedio

Este viernes, el gobierno provincial inició las reuniones con los sindicatos para negociar las paritarias 2026. Esta vez fue el turno del sector educativo y la oferta contempló incrementos para docentes y celadores dependientes de la Dirección General de Escuelas (DGE). Las partes volverán a reunirse el 27 de febrero.

La audiencia se desarrolló en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo . Participaron representantes del SUTE y del Ejecutivo Provincial . El Ejecutivo formuló una propuesta salarial para docentes y celadores, elaborada en función del contexto macroeconómico actual y con sujeción a la Ley 9681 de Presupuesto Provincial 2026 y las pautas macrofiscales previstas para el ejercicio.

Nuevo comunicado El Consejo Interuniversitario Nacional reclama la apertura de paritarias y el cumplimiento del financiamiento

Cuándo vuelven las negociaciones Reabren las paritarias: la postura del Gobierno y los reclamos de los gremios

Para los docentes dependientes de la DGE propuso el siguiente esquema de incremento:

Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025, aplicándose al Básico (ítem 1003) y Estado Docente (ítem 1313).

Asimismo, el Ejecutivo propuso modificar el Salario Mínimo Neto Provincial Docente conforme al esquema presentado en la mesa paritaria. A los valores detallados, se adicionan los incentivos 1071, 1348, 1541, 1578 y 1595, en caso de corresponder y atendiendo a las particularidades de cada agente.

Propuesta para celadores

En el caso de los celadores dependientes de la DGE, la propuesta contempla:

5% en marzo

2% en junio

Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025, alcanzando al Básico (ítem 1003), Convenio Celadores Paritaria 2013 (ítem 1423) y Adicional Convenio Celadores Paritaria 2008 (ítem 3097).

Desde el Gobierno informaron que se receptaron los planteos efectuados por la entidad sindical, tanto en materia salarial como no salarial, y que se realizará el análisis correspondiente para evaluar la factibilidad legal, económica y financiera de las demandas.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 27 de febrero de 2026, fecha en la que continuará la negociación para el sector de docentes y celadores.