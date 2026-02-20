20 de febrero de 2026
Paritarias 2026: el Ejecutivo presentó la oferta salarial para docentes y pasó a cuarto intermedio

Comenzaron las negociaciones para establecer los incrementos salariales y el primer sector que se reunió con el gobierno fue el de educación. Cuál fue la propuesta.

Este viernes, el gobierno provincial inició las reuniones con los sindicatos para negociar las paritarias 2026. Esta vez fue el turno del sector educativo y la oferta contempló incrementos para docentes y celadores dependientes de la Dirección General de Escuelas (DGE). Las partes volverán a reunirse el 27 de febrero.

La audiencia se desarrolló en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo. Participaron representantes del SUTE y del Ejecutivo Provincial. El Ejecutivo formuló una propuesta salarial para docentes y celadores, elaborada en función del contexto macroeconómico actual y con sujeción a la Ley 9681 de Presupuesto Provincial 2026 y las pautas macrofiscales previstas para el ejercicio.

Paritarias: qué propuso el Ejecutivo

Para los docentes dependientes de la DGE propuso el siguiente esquema de incremento:

  • 5% en marzo
  • 2% en mayo

Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025, aplicándose al Básico (ítem 1003) y Estado Docente (ítem 1313).

Asimismo, el Ejecutivo propuso modificar el Salario Mínimo Neto Provincial Docente conforme al esquema presentado en la mesa paritaria. A los valores detallados, se adicionan los incentivos 1071, 1348, 1541, 1578 y 1595, en caso de corresponder y atendiendo a las particularidades de cada agente.

Propuesta para celadores

En el caso de los celadores dependientes de la DGE, la propuesta contempla:

  • 5% en marzo
  • 2% en junio

Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025, alcanzando al Básico (ítem 1003), Convenio Celadores Paritaria 2013 (ítem 1423) y Adicional Convenio Celadores Paritaria 2008 (ítem 3097).

Desde el Gobierno informaron que se receptaron los planteos efectuados por la entidad sindical, tanto en materia salarial como no salarial, y que se realizará el análisis correspondiente para evaluar la factibilidad legal, económica y financiera de las demandas.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 27 de febrero de 2026, fecha en la que continuará la negociación para el sector de docentes y celadores.

