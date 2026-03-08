9 de marzo de 2026
Sitio Andino
Ulpiano Suárez también cruzó a Luis Caputo: "Lo invito a que venga a la Ciudad"

En la previa al Acto Central de la Vendimia 2026, el intendente de Ciudad cuestionó que no hubo anuncios nacionales para el sector vitivinícola. Además, respondió al planteo del ministro de Economía sobre la baja de tasas municipales.

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suárez, se refirió a los cuestionamientos del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

En la previa al Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, se sumó a las críticas de otros jefes comunales hacia el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, luego de que pidiera a gobernadores e intendentes bajar impuestos, durante su paso por la provincia.

La respuesta a Luis Caputo

En relación con el planteo del ministro de Economía, quien durante el Foro de Inversiones & Negocios de Mendoza pidió a provincias y municipios acompañar la baja de impuestos para mejorar la competitividad, Suárez defendió las medidas aplicadas en la capital mendocina.

Según explicó, el municipio viene trabajando desde hace tiempo en la reducción de la presión tributaria y en la simplificación administrativa para atraer inversiones.

“En la Ciudad lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Trabajamos para agilizar los trámites y para que quien quiere invertir no tenga ninguna traba administrativa”, señaló.

En ese marco, también planteó que no todos los municipios tienen la misma situación fiscal y que no corresponde generalizar. “No hay que meter a todos los municipios en la misma bolsa”, remarcó.

Incluso, el intendente capitalino invitó públicamente al ministro a recorrer la gestión municipal para mostrar cómo se implementan esas políticas.

Lo invito a que venga a acompañarme un día a gestionar en la Ciudad para que vea cómo hemos bajado la presión tributaria y cómo hemos simplificado trámites para la llegada de inversiones”, concluyó.

La falta de anuncios nacionales en Vendimia

Consultado sobre la agenda nacional durante los días de Vendimia, Suárez señaló que no hubo anuncios importantes vinculados al sector vitivinícola, uno de los motores productivos de Mendoza.

No ha habido muchos anuncios para el sector”, sostuvo el intendente, al referirse a las actividades oficiales y a la presencia de funcionarios nacionales durante los festejos.

De todos modos, destacó el mensaje del gobernador Alfredo Cornejo en el tradicional desayuno de la COVIAR, donde se repasaron políticas provinciales orientadas a sostener a la vitivinicultura y a otros sectores productivos.

“Sí hubo un mensaje claro del gobernador sobre todo lo que se ha hecho desde el Gobierno provincial pensando en el sector vitivinícola y otros sectores productivos de Mendoza”, afirmó.

*Con información periodística de Pablo Segura

