Miles de personas celebraron el octavo aniversario de la Arístides Villanueva en Mendoza

Mendoza vivió una verdadera fiesta con la celebración del octavo aniversario de la Arístides Villanueva , que este jueves se transformó en una fiesta a cielo abierto. Desde las 17, miles de mendocinos y turistas nacionales se acercaron a la tradicional avenida para disfrutar de una jornada con entrada gratuita, dos escenarios y una nutrida propuesta artística.

A pesar de las condiciones climáticas que anticipaban precipitaciones hacia la tarde, el evento contó con la presencia de familias y grupos de amigos que se acercaron para disfrutar de los shows y las promociones gastronómicas. Como cada año los comerciantes desplegaron una gran variedad de descuentos tanto de bebidas como de comidas para ofrecerle al público.

Alrededor de las 20.30, el intendente Ulpiano Suarez dialogó con la prensa: " Es una celebración para compartir con miles y miles de vecinos, mendocinos y turistas de todo el mundo que se suman a este octavo aniversario", afirmó Suarez. Y agregó: "Como siempre, la gente acompaña. Esto caracteriza a la Ciudad, un evento con acceso libre y gratuito, donde la gente puede venir a disfrutar".

En la misma línea, Ulpiano Suarez expresó satisfacción y optimismo del municipio respecto a las expectativas del ocupación turística, que se espera que supere el 75%. " La Ciudad está impecale para el resto de las actividades que se van a desarrollar aquí . Contribuimos, aportamos nuestro granito de arena para que tengamos en Mendoza una gran Vendimia". Además, subrayó el fuerte acompañamiento del sector privado para impulsar el desarrollo cultural y turístico de la ciudad.

Por otra parte, los comerciantes brindaron su testimonio y señalaron que las expectativas son altas para el cierre de la noche. En este sentido, Matías encargado de un reconocido local gastronómico de calle Arístides describió al aniversatio como una festividad "espectacular", destacando la llegada del turismo extranjero, que se muestra "muy alegre" y "festivo".

Además, señaló que la combinación de eventos entre Vendimia y el Aniversario de la Arístides "es genial para ofrecer un modo recreativo y de diversión a la gente". "Es una excelente oportunidad para mostrar a Arístides como un polo gastronómico", afirmó el comerciante.

El público se mostró alegre y con altas expectativas sobre el evento organizado por la Ciudad de Mendoza. "Me parece muy bueno este tipo de eventos", dijo una joven que vive hace tres años en Mendoza y asiste al evento desde que llegó a la Provincia. En la misma línea, otra joven entrevistada por este medio también manifestó su alegría por poder asistir, especialmente para disfrutar del escenario de música electrónica.

Rock y pop en el corazón de Mendoza

El escenario Andes Origen concentró una de las propuestas más convocantes de la noche, con una grilla que combinó talento local y figuras nacionales. El gran momento llegó con la presentación de Conociendo Rusia, el proyecto liderado por Mateo Sujatovich, quien ofreció un show potente y cargado de emoción frente a una multitud que colmó la avenida.

La jornada en este escenario comenzó a las 18 con la banda mendocina Demorados, que desplegó su mezcla de pop e indie con un sonido fresco y muy bien recibido por el público. Más tarde fue el turno de Esperanzah, quien recorrió un repertorio atravesado por el R&B, el soul y matices de flamenco. El cierre musical del espacio estuvo a cargo de DJ Aka Delicia, que mantuvo el clima festivo con un set dinámico que hizo bailar a los presentes.

Electrónica y sonidos globales

En paralelo, el escenario Sernova ofreció una experiencia centrada en la música electrónica desde la tarde. La apertura estuvo en manos de Valentina Chaves, que marcó el pulso inicial con un set de Progressive y Deep House que atrapó a los amantes del género.

Luego subió a escena Puna, proyecto que fusiona sonidos autóctonos con bases electrónicas e incorpora instrumentos tradicionales como el charango, generando una propuesta sonora original que captó la atención del público.

El cierre internacional de la noche fue protagonizado por Ezequiel Arias, una de las figuras argentinas con mayor proyección en el circuito global. Su set, caracterizado por paisajes hipnóticos y climas cinematográficos, coronó una jornada que reafirmó a la Arístides Villanueva como uno de los encuentros culturales y musicales más convocantes de la ciudad.

