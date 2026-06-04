4 de junio de 2026
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Día Mundial de la Fertilidad: por qué se celebra hoy, 4 de junio

Cada 4 de junio se celebra el Día Mundial de la Fertilidad. Conocé todos los detalles de la efeméride.

Día Mundial de la Fertilidad: por qué se celebra hoy, 4 de junio
Día Mundial de la Fertilidad: por qué se celebra hoy, 4 de junio
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 4 de junio se conmemora el Día Mundial de la Fertilidad, una fecha establecida para generar conciencia sobre los problemas de infertilidad, cada vez más frecuentes en todo el mundo. La efeméride busca promover la reflexión sobre esta condición y remarcar la importancia de consultar a tiempo a un especialista para su diagnóstico y tratamiento.

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Hoy es el Día Mundial de la Fertilidad

Hoy es el Día Mundial de la Fertilidad

Por qué se recuerda el Día Mundial de la Fertilidad

La infertilidad se define como la imposibilidad de lograr un embarazo tras un año de relaciones sexuales regulares sin el uso de métodos anticonceptivos. Esta condición puede afectar tanto al aparato reproductor femenino como al masculino, e incluye también las dificultades para llevar un embarazo a término.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la infertilidad como una enfermedad en 2009. Actualmente, se trata de una problemática que afecta a una gran cantidad de personas en edad reproductiva en todo el mundo.

A pesar de ello, los avances en medicina reproductiva y los distintos tratamientos disponibles permiten abordar esta condición y aumentan las posibilidades de lograr un embarazo saludable.

Cuáles son las causas de la infertilidad

Uno de los principales desafíos que enfrentan las personas con infertilidad son los prejuicios y estigmas sociales, que muchas veces influyen en la decisión de iniciar un tratamiento. Esta carga emocional puede impactar de manera significativa en el bienestar psicológico e incluso generar consecuencias a nivel económico y laboral.

Por eso, es fundamental prestar atención a los posibles indicadores de infertilidad, entendiendo que no se trata únicamente de una cuestión de edad o género. Entre las principales causas se encuentran:

En mujeres:

  • Ausencia de ovulación o baja calidad ovocitaria: cuando los ovarios no liberan óvulos de forma regular o estos no tienen la calidad necesaria para la fecundación.
  • Endometriosis: crecimiento del tejido endometrial fuera del útero, lo que puede afectar trompas de Falopio y ovarios.
  • Fibromas uterinos: tumores benignos que pueden interferir con la implantación del embrión o el desarrollo del embarazo.
  • Obstrucción de las trompas de Falopio: impide el encuentro entre óvulo y espermatozoide, dificultando la fecundación natural.

En hombres:

  • Bajo recuento espermático o azoospermia: presencia reducida o ausencia total de espermatozoides en el semen.
  • Movilidad espermática reducida: los espermatozoides tienen dificultades para desplazarse hasta el óvulo.
  • Morfología anormal de los espermatozoides: alteraciones en la forma o estructura que afectan su capacidad de fecundación.
  • Alteraciones en la consistencia del semen: un semen demasiado espeso puede dificultar el transporte de los espermatozoides.
  • Desequilibrios hormonales: cambios en hormonas como la testosterona o la FSH que afectan la producción espermática.
  • Trastornos en la eyaculación: como la eyaculación retrógrada o precoz, que pueden interferir con la fertilidad masculina.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 4 de junio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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