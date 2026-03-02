El radicalismo mendocino respaldó a Javier Milei, aunque hubo voces críticas

Tras la inauguración del 144º periodo de Sesiones Ordinarias en el Congreso realizada por Javier Milei , el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Natalio Mema salieron a bancar el discurso del mandatario. El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez , en tanto, lanzó algunas críticas hacias "las formas" del Presidente.

Milei habló alrededor de dos horas en cadena nacional el domingo durante la Asamblea Legislativa , donde reafirmó los ejes de su gestión, anunció un paquete de reformas y confrontó a la oposición en un tono elevado, por momentos agresivo, especialmente con el kirchnerismo .

ofuscado Martín Aveiro sobre el discurso de Milei: "Como no tiene nada para mostrar, hizo un show"

Cornejo presenció en el Congreso el discurso y luego utilizó las redes sociales para alinearse con las palabras del mandatario. "Tras el mensaje del presidente Javier Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, quedó claro que el rumbo elegido apunta a ordenar el país y proyectarlo hacia el futuro ", afirmó.

" Argentina necesitaba un gobierno que se animara a impulsar las reformas estructurales que durante años se postergaron y a ordenar la economía. Rendir cuentas sobre lo realizado en este tiempo permite dimensionar los desafíos pendientes. Necesitamos sostener este proceso con responsabilidad institucional, para que estos cambios sean profundos y duraderos", agregó Cornejo.

Tras el mensaje del presidente @JMilei en la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, quedó claro que el rumbo elegido apunta a ordenar el país y proyectarlo hacia el futuro. Argentina necesitaba un gobierno que se animara a impulsar las reformas estructurales que durante años se… pic.twitter.com/qPP8C0w8o6

Qué dijo Ulpiano Suarez

Suarez celebró la ratificación del rumbo económico del país, pero prefirió diferenciar el contenido del discurso de las formas. Respecto a lo primero, celebró que el Presidente ratificara el rumbo de una economía "ordenada, sana, que permita que los sectores productivos arranquen y que se genere empleo", y manifestó tener expectativa por el anuncio de un paquete de reformas estructurales.

También apoyó la reforma impositiva, siempre que "venga de la mano" una "baja la presión tributaria para las Pymes, son las que mueven la economía y generan empleo", dijo el intendente que cuestionó el tono de Milei: "Esa confrontación con algunos empresarios, tengo que señalar que no hay que meter a todos los empresarios o emprendedores en la misma bolsa".

02 de Febrero de 2026, presentación Tótem de denuncias, Ministerio Público Fiscal, Ulpiano Suárez, intendente Ciudad, Alejandro Gullé, Procurador General El intendente Ulpiano Suarez, junto a Alejandro Gullé. Foto: Cristian Lozano

El intendente hizo estas declaraciones este lunes desde el Polo Judicial Penal, donde junto al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, presentaron nuevos tótems de denuncias penales que funcionarán en el municipio y el funcionamiento tecnológico del mapa georreferencial de delitos cometidos en el territorio.

Ulpiano Suarez se diferenció de Javier Milei

"Sí hubiese querido escuchar alguna propuesta concreta respecto de las Pymes y en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo por las empresas que cierran, lo había dicho yo semanas atrás, no encontré ningún anuncio concreto. Sí, el anuncio de reformas estructurales. Eso, por una parte, y después en cuanto a la forma, ustedes me conocen, somos muy distintos", declaró Suarez, quien aspira a competir por la gobernación de Mendoza.

El intendente de la Ciudad consideró que el ámbito institucional requería otra actitud. Señaló que llevar al recinto “un discurso plagado de confrontaciones, de agravios, insultos, hablándole a una minoría” no condice con una institución que, a su entender, “tiene que ser de las más prestigiosas argentinas”.

Javier Milei, Congreso, Apertura de sesiones ordinarias 2026 Javier Milei en la inauguración del 144º periodo de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación.

En esa línea, planteó que hubiese preferido un mensaje más amplio y convocante. “Yo hubiese querido que el Presidente le hable a todos los argentinos y no que dedique tanto tiempo a hablarle a una minoría, al kirchnerismo”, afirmó, y agregó que no comparte “esa forma de trasladar el ruido, el tono de Twitter a un mensaje tan importante como es el que da el Presidente ante el Congreso”.

No obstante, el jefe comunal radical sostuvo que el mandatario “tendrá sus razones” y aclaró: "Lejos estoy de querer que vuelva el populismo y el kirchnerismo, pero me parece que es levantar a un enemigo, trabajar en una confrontación, en una grieta, en agravios que son para mí de suma cero para el momento que vive Argentina".

Natalio Mema: "Me pareció un muy buen discurso"

En tanto, Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, dialogó este lunes con Aconcagua Radio y dijo que le "pareció un muy buen discurso". Sobre la confrontación con legisladores de la oposición opinó: "Si tenés un grupo de diputados que están gritando como barra brava, y el presidente les contesta, ¿qué va a hacer? Ante esa situación de insultos y agravios es una persona que contesta y no se lo guarda".

El funcionario además analizó el mensaje del Presidente: "En materia de seguridad, obviamente, nosotros no podemos más que estar de acuerdo, porque el 100% de las cosas que anunció son cosas que ya suceden, el banco de datos genético, la reiterancia, la modificación del Código Procesal Penal".

Respecto a la economía, Mema señaló: "Necesitamos un Estado mucho más eficiente, pero que a medida que vamos gastando más de lo que ingresa es insostenible, y que eso embarga y genera deuda a generaciones futuras, lo estamos viviendo nosotros como generación actual, de deudas que se vienen pateando de generaciones anteriores".