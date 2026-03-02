Milei destacó a Luis Petri por su rol en la modernización de las Fuerzas Armadas

El presidente Javier Milei le agradeció Luis Petri por su trabajo mientras estuvo al frente del Ministerio de Defensa.

El presidente Javier Milei agradeció especialmente al diputado nacional por Mendoza, Luis Petri , por su labor en el proceso de modernización del sistema de defensa argentino y su gestión al frente del Ministerio de Defensa.

Durante la apertura del 144º período de Sesiones Ordinarias en el Congreso , el jefe de Estado subrayó el trabajo del ex ministro en la recuperación de capacidades militares y el avance en la renovación estratégica de las Fuerzas Armadas.

con una imagen junto a Petri Elecciones 2026 en Mendoza: la particular cuenta que hizo Javier Milei para celebrar el avance de LLA

"Es una ley razonable" Luis Petri reivindicó la reforma laboral: "Estamos cambiando la historia de la Argentina"

En un pasaje de su discurso, Milei remarcó la importancia de la modernización de las fuerzas armadas y atribuyó a Petri un papel clave en ese proceso , destacando los logros alcanzados y el impulso dado al sector durante su gestión al frente del Ministerio de Defensa.

“Quiero agradecer particularmente al ministro Petri por su labor incansable para hacer todo esto posible, por el notable desempeño que tuvo al frente del Ministerio en general y en especial por haber materializado esta compra que sin dudas es un hito histórico para nuestras Fuerzas Armadas”.

Así, el mandatario al hablar de la incorporación de nuevos sistemas de defensa, en referencia a la compra de aeronaves F-16 que fortalecen la capacidad operativa del país.

La respuesta de Luis Petri al reconocimiento de su gestión

Petri respondió también a través de sus redes sociales expresando su agradecimiento por el reconocimiento del Presidente. “Un honor haber sido Ministro de Defensa en el mejor gobierno de la historia. Equipar, modernizar y reivindicar a las Fuerzas Armadas fue uno de nuestros principales objetivos. Gracias, presidente @JMilei”, señaló en una publicación en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2028283750849585337&partner=&hide_thread=false Un honor haber sido Ministro de Defensa en el mejor gobierno de la historia!



Equipar, modernizar y reivindicar a las FFAA



Gracias @JMilei #AsambleaLegislativa2026 pic.twitter.com/vQSiCBLEdZ — Luis Petri (@luispetri) March 2, 2026

La referencia del Presidente a Petri en el Congreso se produce en momentos en que las Fuerzas Armadas se encuentran en pleno proceso de renovación. La incorporación de los cazas F-16, que según fuentes oficiales representan “un salto cualitativo en la defensa aérea nacional”, fue uno de los hitos mencionados por Milei como ejemplo de los avances logrados bajo la conducción de Petri.