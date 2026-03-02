2 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
En la apertura de sesiones ordinarias

Milei destacó a Luis Petri por su rol en la modernización de las Fuerzas Armadas

Durante su discurso en la Asamblea Legislativa, el presidente destacó la gestión del mendocino al frente de Defensa y valoró su rol en la modernización del sistema militar.

El presidente Javier Milei le agradeció Luis Petri por su trabajo mientras estuvo al frente del Ministerio de Defensa.&nbsp;

El presidente Javier Milei le agradeció Luis Petri por su trabajo mientras estuvo al frente del Ministerio de Defensa. 

Foto: Prensa Ministerio de Defensa
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei agradeció especialmente al diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, por su labor en el proceso de modernización del sistema de defensa argentino y su gestión al frente del Ministerio de Defensa.

Lee además
El mendocino defendió el proyecto oficialista.
"Es una ley razonable"

Luis Petri reivindicó la reforma laboral: "Estamos cambiando la historia de la Argentina"
 El presidente hizo una curiosa interpretación de los resultados, que posteó en sus redes sociales, acompañado de la imagen de Luis Petri
con una imagen junto a Petri

Elecciones 2026 en Mendoza: la particular cuenta que hizo Javier Milei para celebrar el avance de LLA

Qué dijo Javier Milei sobre Luis Petri

En un pasaje de su discurso, Milei remarcó la importancia de la modernización de las fuerzas armadas y atribuyó a Petri un papel clave en ese proceso, destacando los logros alcanzados y el impulso dado al sector durante su gestión al frente del Ministerio de Defensa.

“Quiero agradecer particularmente al ministro Petri por su labor incansable para hacer todo esto posible, por el notable desempeño que tuvo al frente del Ministerio en general y en especial por haber materializado esta compra que sin dudas es un hito histórico para nuestras Fuerzas Armadas”.

Así, el mandatario al hablar de la incorporación de nuevos sistemas de defensa, en referencia a la compra de aeronaves F-16 que fortalecen la capacidad operativa del país.

La respuesta de Luis Petri al reconocimiento de su gestión

Petri respondió también a través de sus redes sociales expresando su agradecimiento por el reconocimiento del Presidente. “Un honor haber sido Ministro de Defensa en el mejor gobierno de la historia. Equipar, modernizar y reivindicar a las Fuerzas Armadas fue uno de nuestros principales objetivos. Gracias, presidente @JMilei”, señaló en una publicación en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2028283750849585337&partner=&hide_thread=false

La referencia del Presidente a Petri en el Congreso se produce en momentos en que las Fuerzas Armadas se encuentran en pleno proceso de renovación. La incorporación de los cazas F-16, que según fuentes oficiales representan “un salto cualitativo en la defensa aérea nacional”, fue uno de los hitos mencionados por Milei como ejemplo de los avances logrados bajo la conducción de Petri.

Temas
Seguí leyendo

Luis Petri celebró los resultados de la LLA en las elecciones de este domingo en Mendoza

Diputados aprobó la reforma laboral, pero vuelve al Senado: cómo votaron y qué dijeron los diez mendocinos

Martín Aveiro sobre el discurso de Milei: "Como no tiene nada para mostrar, hizo un show"

Javier Milei en la apertura de Sesiones Ordinarias: las frases más fuertes

¿Hubo empujón? El tenso momento entre Victoria Villarruel y Karina Milei al ingresar al Congreso

Javier Milei ubicó a la minería como eje del modelo exportador y apuntó contra las "restricciones ideológicas"

Javier Milei en el Congreso: ataques al kirchnerismo, reformas y las claves de un encendido discurso

Qué reformas enviará Javier Milei al Congreso: un paquete por mes y cambios clave en leyes centrales

LO QUE SE LEE AHORA
¿Hubo empujón? El tenso momento entre Victoria Villarruel y Karina Milei al ingresar al Congreso.
Fuerte interna

¿Hubo empujón? El tenso momento entre Victoria Villarruel y Karina Milei al ingresar al Congreso

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2417 y números ganadores del domingo 1 de marzo.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2417 y números ganadores del domingo 1 de marzo

Así lucirá el futuro hotel proyectado en Malargüe.
La importancia de la inversión privada

Te mostramos como será el futuro hotel cuatro estrellas superior que tendrá Mendoza

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352

Cuál es la zona más barata para alquilar una vivienda en la provincia de MendozaCuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.
MERCADO INMOBILIARIO

Cuál es la zona más barata para alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza