El gendarme Nahuel Gallo llegó al pais y se reencontró con su familia. Estaba preso en Venezuela.

El Gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado por el Gobierno de Venezuela, r egresó al país y se reencontró con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su hijo Víctor, quienes lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Nahuel Gallo estuvo detenido 448 días en Venezuela HCZVimBaIAAchnM El gendarme se reencontró con su pequeño hijo Víctor. Según supo la NA, además de su familia en el lugar estaban la senadora y ex ministra, Patricia Bullrich, y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Gallo, quien estuvo 448 días detenido en Venezuela, recientemente liberado por el Gobierno venezolano, regresó en un vuelo privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El gendarme estuvo detenido en Venezuela desde 2024, en la primera parte de su cautiverio con paradero desconocido, hasta que sus familiares pudieron conocer que se encontraba en la prisión El Rodeo 1 de Caracas.