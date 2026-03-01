2 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Anuncios oficiales

Qué reformas enviará Javier Milei al Congreso: un paquete por mes y cambios clave en leyes centrales

En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Javier Milei adelantó nueve meses consecutivos de reformas estructurales. Una por una.

El oficialismo apuesta a convertir 2026 en el año de las reformas estructurales

El oficialismo apuesta a convertir 2026 en el año de las reformas estructurales

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei anunció que su gestión enviará "todos los meses un paquete de proyectos" para su tratamiento parlamentario. El objetivo es impulsar reformas estructurales que, según afirmó, "van a rediseñar la arquitectura institucional de la Argentina".

Durante su discurso en el recinto, Milei sostuvo que "nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta" y adelantó que el oficialismo dedicará el año legislativo a revisar la organización jurídica e institucional del país.

Lee además
Javier Milei inauguró el 144º período de Sesiones Ordinarias en el Congreso. video
Confrontativo

Javier Milei en el Congreso: ataques al kirchnerismo, reformas y las claves de un encendido discurso
El discurso económico de Javier Milei  en el Congreso.
Apertura de Sesiones Ordinarias

El discurso económico de Javier Milei: números discutidos, ajuste y más grieta política

Construir una arquitectura nueva para los próximos 50 años con la moral occidental como política de Estado Construir una arquitectura nueva para los próximos 50 años con la moral occidental como política de Estado

El mandatario también llamó a "pensar como Nación y no solo como Gobierno" y planteó la necesidad de "abrazar las políticas de Estado por primera vez en un siglo".

"El año calendario de las reformas": 9 meses de cambios estructurales

Milei detalló que cada ministerio elaboró diez paquetes de reformas estructurales y confirmó que el Ejecutivo enviará al Congreso un paquete mensual durante nueve meses consecutivos.

milei 1
Milei detalló que cada ministerio elaboró diez paquetes de reformas estructurales

Milei detalló que cada ministerio elaboró diez paquetes de reformas estructurales

"Todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso, correspondiente a las verticales de cambio que hemos presentado hoy", señaló. Y agregó: "Esto constituirá el año calendario de las reformas, 9 meses de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina".

La estrategia oficial apunta a sostener una agenda legislativa ininterrumpida, con iniciativas que abarcan desde el plano económico hasta el judicial y electoral.

Una por una: las reformas que se vienen en el Congreso

El Presidente defendió la propiedad privada como "piedra angular de toda la economía" y aseguró que el Gobierno avanzará en reformas destinadas a "salvaguardarla". Entre los principales ejes enumerados se destacan:

  • Reforma del Código Civil y Comercial.

  • Modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial.

  • Cambios en el esquema impositivo.

  • Reforma del Código Aduanero.

  • Nuevo marco legal para el desarrollo primario de los recursos naturales, que, según Milei, estará "lejos de prejuicios ambientalistas absurdos".

  • Reforma del sistema electoral, incluyendo el financiamiento de los partidos políticos.

  • Reformas en el Poder Judicial, como el desarrollo de juicios por jurado en la Justicia Federal.

  • Modificaciones al Código Penal, con "penas más duras y mayor cobertura de la prisión efectiva".

  • Educación inicial, primaria y secundaria que, según aseguró Milei, serán "herramientas para que puedan procurarse un futuro mejor y no para doctrinarlos".
  • Fortalecimiento tanto de las Fuerzas Armadas como también del equipamiento militar.

"Ya hemos iniciado un plan de modernización del equipamiento militar y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Estas reformas radicales del Estado no son opcionales; hoy se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él es el destino que tendrá nuestro país”, aseguró.

El Gobierno busca así avanzar sobre áreas consideradas estructurales para el funcionamiento institucional y económico del país, en un contexto de fuerte debate político y social.

javier milei, apertura de sesiones
El Gobierno busca así avanzar sobre áreas consideradas estructurales para el funcionamiento institucional

El Gobierno busca así avanzar sobre áreas consideradas estructurales para el funcionamiento institucional

Claves políticas del discurso de Milei

El mensaje presidencial dejó tres definiciones centrales:

  • Reforma integral del andamiaje jurídico e institucional.

  • Centralidad de la propiedad privada como principio rector.

  • Construcción de políticas de Estado a largo plazo.

De esta manera, el oficialismo apuesta a convertir 2026 en el año de las reformas estructurales, con impacto directo en el sistema legal, tributario, judicial y electoral argentino.

Temas
Seguí leyendo

Fuerte cruce en el Congreso: Milei trató de "asesinos" y "chorros" a los peronistas

Milei abrió las sesiones ordinarias con un repaso de su gestión y fuertes críticas a la oposición

Milei encabeza hoy la apertura de sesiones ordinarias donde expondrá los ejes de su gestión

Javier Milei llega al Congreso con desgaste social y una economía que no despega

El gobierno celebró la caída del iraní Alí Jamenei, recordó el atentado a la AMIA y volvió a pedir Justicia

Por qué el Gobierno Argentino eleva el nivel de seguridad en todo el territorio

El impactante video con el cual el Gobierno celebró la sanción de la baja de la imputabilidad

El Gobierno nacional busca aprobar la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente Javier Milei abrió la asamblea legislativa. video
Asamblea legislativa

Milei abrió las sesiones ordinarias con un repaso de su gestión y fuertes críticas a la oposición

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2417 y números ganadores del domingo 1 de marzo.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2417 y números ganadores del domingo 1 de marzo

Así lucirá el futuro hotel proyectado en Malargüe.
La importancia de la inversión privada

Te mostramos como será el futuro hotel cuatro estrellas superior que tendrá Mendoza

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352

Tras la alianza electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, el partido de Milei decidió armar bloques propios en la Legislatura y los Concejos Deliberantes. 
juntos pero no amontonados

El nuevo mapa político de Mendoza: La Libertad Avanza se independiza y el sector de Petri define su estrategia