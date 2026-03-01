Qué reformas enviará Javier Milei al Congreso: un paquete por mes y cambios clave en leyes centrales

El oficialismo apuesta a convertir 2026 en el año de las reformas estructurales

En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina , el presidente Javier Milei anunció que su gestión enviará "todos los meses un paquete de proyectos" para su tratamiento parlamentario. El objetivo es impulsar reformas estructurales que, según afirmó, " van a rediseñar la arquitectura institucional de la Argentina ".

Durante su discurso en el recinto, Milei sostuvo que "nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta " y adelantó que el oficialismo dedicará el año legislativo a revisar la organización jurídica e institucional del país.

El mandatario también llamó a " pensar como Nación y no solo como Gobierno " y planteó la necesidad de "abrazar las políticas de Estado por primera vez en un siglo".

"El año calendario de las reformas": 9 meses de cambios estructurales

Milei detalló que cada ministerio elaboró diez paquetes de reformas estructurales y confirmó que el Ejecutivo enviará al Congreso un paquete mensual durante nueve meses consecutivos.

"Todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso, correspondiente a las verticales de cambio que hemos presentado hoy", señaló. Y agregó: "Esto constituirá el año calendario de las reformas, 9 meses de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina".

La estrategia oficial apunta a sostener una agenda legislativa ininterrumpida, con iniciativas que abarcan desde el plano económico hasta el judicial y electoral.

Una por una: las reformas que se vienen en el Congreso

El Presidente defendió la propiedad privada como "piedra angular de toda la economía" y aseguró que el Gobierno avanzará en reformas destinadas a "salvaguardarla". Entre los principales ejes enumerados se destacan:

Reforma del Código Civil y Comercial .

Modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial .

Cambios en el esquema impositivo .

Reforma del Código Aduanero .

Nuevo marco legal para el desarrollo primario de los recursos naturales , que, según Milei, estará "lejos de prejuicios ambientalistas absurdos".

Reforma del sistema electoral , incluyendo el financiamiento de los partidos políticos.

Reformas en el Poder Judicial , como el desarrollo de juicios por jurado en la Justicia Federal.

Modificaciones al Código Penal , con "penas más duras y mayor cobertura de la prisión efectiva".

Educación inicial, primaria y secundaria que, según aseguró Milei, serán "herramientas para que puedan procurarse un futuro mejor y no para doctrinarlos".

que, según aseguró Milei, serán "herramientas para que puedan procurarse un futuro mejor y no para doctrinarlos". Fortalecimiento tanto de las Fuerzas Armadas como también del equipamiento militar.

"Ya hemos iniciado un plan de modernización del equipamiento militar y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Estas reformas radicales del Estado no son opcionales; hoy se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él es el destino que tendrá nuestro país”, aseguró.

El Gobierno busca así avanzar sobre áreas consideradas estructurales para el funcionamiento institucional y económico del país, en un contexto de fuerte debate político y social.

Foto: NA

Claves políticas del discurso de Milei

El mensaje presidencial dejó tres definiciones centrales:

Reforma integral del andamiaje jurídico e institucional .

Centralidad de la propiedad privada como principio rector .

Construcción de políticas de Estado a largo plazo.

De esta manera, el oficialismo apuesta a convertir 2026 en el año de las reformas estructurales, con impacto directo en el sistema legal, tributario, judicial y electoral argentino.