La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..

A lo largo de esta semana, los lectores del diario Sitio Andino participaron de una encuesta para elegir a la reina de la Vendimia 2026 . A las 18:00 de este domingo, se cerró la votación y a continuación, te mostramos en detalle los resultados finales.

Según los resultados del sondeo, en primer lugar finalizó Azul Antolinez , del departamento de San Rafael (19,43% ); mientras que el segundo puesto fue para Mariana Cucatto de General Alvear ( 11,54% ).

Tras su suspención de este sábado, este domingo, en el Teatro Griego Frank Romero Day, los mendocinos conoceremos quién será la nueva reina nacional de la Vendimia. ¿ Coincidirá con la encuesta de Sitio Andino ?

Azul Antolinez, reina de San Rafael

Azul Antolinez, reina de San Rafael, tiene 21 años y define la corona como una oportunidad para cumplirle un sueño a su departamento.

Su proyecto vendimial está fuertemente ligado al turismo. Entiende que la reina hoy no solo es embajadora del vino, sino también del territorio, la gastronomía y las experiencias. Propone mostrar Mendoza —y especialmente San Rafael— como un sistema completo: paisaje, aventura, sabores, hospitalidad.

Mariana Cucatto - General Alvear

Mariana Cucatto, la reina que busca "sanar" a través de la Vendimia.

Mariana Cucatto, reina de General Alvear. Busca transformar su paso por la Vendimia en un puente de sanación.

Su proyecto como reina no busca solo informar, sino desestigmatizar. En un mundo de redes sociales y juicios rápidos, ella propone la escucha activa y la difusión de recursos públicos, convirtiéndose en una embajadora de la vida en su sentido más integral.

