8 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Cerró la votación

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..

En la encuesta que realizó Sitio Andino para esta Vendimia 2026, hubo dos representantes que cosecharon la mayoría de los votos. Mirá los resultados.

Frank Romero Day, Fiesta de la Vendimia
Por Sitio Andino Sociedad

A lo largo de esta semana, los lectores del diario Sitio Andino participaron de una encuesta para elegir a la reina de la Vendimia 2026. A las 18:00 de este domingo, se cerró la votación y a continuación, te mostramos en detalle los resultados finales.

La reina de la Vendimia para los lectores de Sitio Andino, es...

Según los resultados del sondeo, en primer lugar finalizó Azul Antolinez, del departamento de San Rafael (19,43%); mientras que el segundo puesto fue para Mariana Cucatto de General Alvear (11,54%).

Lee además
Mendoza ya palpita la Fiesta Nacional de la Vendimia
A pesar del clima inestable

El Teatro Griego empieza a llenarse y Mendoza ya palpita la Fiesta de la Vendimia
Vendimia de Los Cerros suspendida por la lluvia.
Evento cancelado

Por el clima se suspende la tradicional Vendimia de los Cerros y genera incertidumbre sobre la nueva fecha

Tras su suspención de este sábado, este domingo, en el Teatro Griego Frank Romero Day, los mendocinos conoceremos quién será la nueva reina nacional de la Vendimia. ¿Coincidirá con la encuesta de Sitio Andino?

Las dos reinas más votadas en Sitio Andino

Azul Antolinez - San Rafael

05 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de San Rafael, Azul Antolinez, el back

Azul Antolinez, reina de San Rafael, tiene 21 años y define la corona como una oportunidad para cumplirle un sueño a su departamento.

Su proyecto vendimial está fuertemente ligado al turismo. Entiende que la reina hoy no solo es embajadora del vino, sino también del territorio, la gastronomía y las experiencias. Propone mostrar Mendoza —y especialmente San Rafael— como un sistema completo: paisaje, aventura, sabores, hospitalidad.

Mariana Cucatto - General Alvear

10 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de General Alvear, Mariana Belén Perra Cucatto, el back
Mariana Cucatto, la reina que busca

Mariana Cucatto, la reina que busca "sanar" a través de la Vendimia.

Mariana Cucatto, reina de General Alvear. Busca transformar su paso por la Vendimia en un puente de sanación.

Su proyecto como reina no busca solo informar, sino desestigmatizar. En un mundo de redes sociales y juicios rápidos, ella propone la escucha activa y la difusión de recursos públicos, convirtiéndose en una embajadora de la vida en su sentido más integral.

Vendimia 2026: números finales de la votación de Sitio Andino

Elegí a la Reina Nacional de l...

Temas
Seguí leyendo

Vendimia 2026: a qué hora comienza el show de Luciano Pereyra en el Frank Romero Day

Vendimia 2026: a qué hora sube el transporte al Teatro Griego Frank Romero Day

Vendimia 2026: llueve en Mendoza, cómo estará el tiempo durante el Acto Central

Tras ser coronadas, la reina y virreina nacional serán homenajeadas en Cultura

¡Impactante! Los números detrás de los 90 años de la Fiesta de la Vendimia

Fiesta de la Vendimia 2026: el Frank Romero Day se prepara para vivir una noche histórica

Vendimia: Bodegas de Argentina apoyó la política económica pero pidió mas reformas y alertó por la crisis

Fiesta de la Vendimia 90 años: cuál fue el carro ganador de la Vía Blanca y el Carrusel

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas
En varios sectores

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas

Tiempo inestable en Mendoza: las recomendaciones para asistir al Acto Central de la Vendimia. Imagen generada con IA
Para tener en cuenta

Vendimia 2026: llueve en Mendoza, cómo estará el tiempo durante el Acto Central

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados
Caída mortal

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados

Vendimia de Los Cerros suspendida por la lluvia.
Evento cancelado

Por el clima se suspende la tradicional Vendimia de los Cerros y genera incertidumbre sobre la nueva fecha