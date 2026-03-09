Vendimia 2026: la ingeniería detrás del histórico show que iluminó el Frank Romero Day.

La finalización de la Fiesta de la Vendimia marcó un hito en la historia de los espectáculos de la provincia. Más allá de las cajas lumínicas y el despliegue de artistas en el escenario, el cierre se destacó por un imponente show de drones que deslumbró a los 20.000 espectadores presentes.

Fueron exactamente 500 dispositivos los que se desplegaron en una danza sincronizada para crear imágenes alegóricas a la identidad mendocina. Sin embargo, lo que para el público fueron diez minutos de magia visual, para los especialistas representó un complejo engranaje de tecnología de precisión y logística internacional.

De acuerdo con lo informado a Sitio Andino por los responsables de la empresa a cargo de los drones, Iluxman Artistic Development (firma oficial en Argentina), detrás de la coreografía aérea existe un trabajo de gestación creativa que se extiende por casi 90 días .

Fiesta de la Vendimia: sobre el cielo mendocino se desplegaron más de 500 drones.

"En este proceso interactúan alrededor de 20 profesionales de nivel internacional , quienes desarrollan la animación en un entorno 3D. Este sistema permite que los organizadores visualicen la espacialidad real del show desde diferentes ángulos antes de que un solo motor se encienda", explicaron.

08 de Marzo de 2026, Acto Central, Show de Drones, drone, vendimia Foto: Cristian Lozano

En las cercanías del Teatro Griego, la preproducción técnica local comenzó una semana antes del evento, mientras que el día del show los preparativos en la plataforma de lanzamiento se iniciaron entre 4 y 5 horas antes del despegue.

Según contaron, los 500 drones despegaron desde el cerro El Llorón y para eso se tuvo en cuenta la geografía del lugar de lanzamiento para que la señal fuera clara y efectiva, "teniendo en cuenta que, a veces, se ve afectada por los cerros".

Entre las siluetas se destacaron la de Delia Larrive Escudero (primera reina nacional de la Vendimia), la Virgen de la Carrodilla, el general José de San Martín y copas de vino que brillaron en el cielo mendocino.

08 de Marzo de 2026, Acto Central, Show de Drones, drone, vendimia Imagen de la Virgen de la Carrodilla. Foto: Cristian Lozano

08 de Marzo de 2026, Acto Central, Show de Drones, drone, vendimia El brindis, simbolizado en dos copas. Foto: Cristian Lozano

El resultado final no solo fue un complemento estético, sino una demostración de cómo la tecnología de vanguardia puede convivir con las tradiciones más arraigadas de Mendoza, elevando la vara de la Fiesta de la Vendimia hacia estándares internacionales de producción.

Detalles del show de drones en la Vendimia

¿Cuánto tiempo dura el espectáculo en el aire?

La duración promedio es de 10 minutos. Aunque parece un tiempo breve, el vuelo depende estrictamente de la carga de las baterías de los 500 dispositivos y de las condiciones climáticas (viento y temperatura) del Teatro Griego al momento del despegue.

¿Cómo se logra que las imágenes se vean tan nítidas desde lejos?

Se utiliza una planificación 3D de casi dos meses. Cada uno de los 500 drones tiene una coordenada exacta en el espacio. Además, para el registro visual, se configuran las cámaras con un ISO específico que resalta el brillo de los ledes de los drones, manteniendo el cielo de la noche mendocina totalmente negro y sin "ruido" visual.

¿Es peligroso que tantos drones vuelen sobre el público?

No, la seguridad es la prioridad absoluta. El show se programa con rutas de vuelo predefinidas y discutidas previamente entre los equipos técnicos para evitar colisiones. Además, el despegue y aterrizaje se realizan en una plataforma restringida y alejada del público, donde el personal técnico trabaja con cascos y perímetros de seguridad estrictos.