Banco Nación ofrece descuentos en bodegas y gastronomía en Mendoza: cómo aprovecharlos

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Banco de la Nación Argentina lanzó una serie de descuentos exclusivos para quienes visiten Mendoza y quieran disfrutar de la gastronomía local, las bodegas y los productos regionales .

Las promociones estarán vigentes hasta el 15 de marzo y podrán aprovecharse en comercios adheridos de toda la provincia , con beneficios que incluyen descuentos y cuotas sin interés .

Con el objetivo de acompañar la temporada vendimial, el Banco Nación ofrece un 20% de descuento en bodegas para compras realizadas con tarjetas de la entidad.

La promoción incluye un tope de reintegro de $40.000 y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés . El beneficio es válido para compras presenciales abonadas exclusivamente a través de BNA+ MODO , utilizando tarjetas de crédito Visa Platinum y Signature o Mastercard Platinum y Black del banco.

Beneficios en gastronomía y productos regionales

Además, la entidad bancaria extendió los beneficios a restaurantes, bares, cafeterías y locales gastronómicos. En estos comercios, los clientes pueden acceder a un 20% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $10.000.

Para obtener el beneficio, el pago debe realizarse de manera presencial mediante BNA+ MODO, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación en locales adheridos.

En paralelo, también se ofrece un 20% de descuento en la compra de productos regionales, con un tope de reintegro de $20.000 por tarjeta por mes y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. En este caso, las compras deben realizarse en comercios adheridos con terminales o QR de +Pagos Nación.

En todos los casos, el reintegro se acreditará como un ajuste de crédito en el resumen de la tarjeta, pudiendo reflejarse en el resumen donde figure la compra o en los dos posteriores.

Bodegas y comercios de Mendoza adheridos

Entre los comercios y bodegas de Mendoza que figuran como adheridos en el sitio oficial del banco se encuentran:

Familia Falasco

Domaine Bousquet

Bodega Jean Bousquet

Laureano Gómez

Huentala Wines

Los Bocheros

Monteviejo

Piattelli

Rivier

Sposato

Penedo Borges

Jorge Rubio

De esta manera, durante siete días los clientes de Banco Nación podrán aprovechar estas promociones para disfrutar de la oferta gastronómica y vitivinícola de Mendoza con descuentos especiales.