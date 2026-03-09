9 de marzo de 2026
Banco Nación ofrece descuentos en bodegas y gastronomía en Mendoza: cómo aprovecharlos

En el marco de la Vendimia, Banco Nación lanzó promociones exclusivas con descuentos y fuertes reintegros. Conocé cómo y dónde aprovecharlos en Mendoza.

Banco Nación ofrece descuentos en bodegas y gastronomía en Mendoza: cómo aprovecharlos

Banco Nación ofrece descuentos en bodegas y gastronomía en Mendoza: cómo aprovecharlos

 Por Soledad Maturano

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Banco de la Nación Argentina lanzó una serie de descuentos exclusivos para quienes visiten Mendoza y quieran disfrutar de la gastronomía local, las bodegas y los productos regionales.

Las promociones estarán vigentes hasta el 15 de marzo y podrán aprovecharse en comercios adheridos de toda la provincia, con beneficios que incluyen descuentos y cuotas sin interés.

Descuentos en bodegas para clientes de Banco Nación

Con el objetivo de acompañar la temporada vendimial, el Banco Nación ofrece un 20% de descuento en bodegas para compras realizadas con tarjetas de la entidad.

turismo del vino, bodega mendoza
Banco Nación ofrece hasta 20% de descuento en bodegas con un tope de $40.000 de reintegro.

Banco Nación ofrece hasta 20% de descuento en bodegas con un tope de $40.000 de reintegro.

La promoción incluye un tope de reintegro de $40.000 y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. El beneficio es válido para compras presenciales abonadas exclusivamente a través de BNA+ MODO, utilizando tarjetas de crédito Visa Platinum y Signature o Mastercard Platinum y Black del banco.

Beneficios en gastronomía y productos regionales

Además, la entidad bancaria extendió los beneficios a restaurantes, bares, cafeterías y locales gastronómicos. En estos comercios, los clientes pueden acceder a un 20% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $10.000.

Para obtener el beneficio, el pago debe realizarse de manera presencial mediante BNA+ MODO, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación en locales adheridos.

En paralelo, también se ofrece un 20% de descuento en la compra de productos regionales, con un tope de reintegro de $20.000 por tarjeta por mes y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. En este caso, las compras deben realizarse en comercios adheridos con terminales o QR de +Pagos Nación.

En todos los casos, el reintegro se acreditará como un ajuste de crédito en el resumen de la tarjeta, pudiendo reflejarse en el resumen donde figure la compra o en los dos posteriores.

gastronomía
La entidad también ofrece descuentos en gastronomía y productos regionales.

La entidad también ofrece descuentos en gastronomía y productos regionales.

Bodegas y comercios de Mendoza adheridos

Entre los comercios y bodegas de Mendoza que figuran como adheridos en el sitio oficial del banco se encuentran:

  • Familia Falasco
  • Domaine Bousquet
  • Bodega Jean Bousquet
  • Laureano Gómez
  • Huentala Wines
  • Los Bocheros
  • Monteviejo
  • Piattelli
  • Rivier
  • Sposato
  • Penedo Borges
  • Jorge Rubio

De esta manera, durante siete días los clientes de Banco Nación podrán aprovechar estas promociones para disfrutar de la oferta gastronómica y vitivinícola de Mendoza con descuentos especiales.

