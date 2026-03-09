Banco Nación ofrece descuentos en bodegas y gastronomía en Mendoza: cómo aprovecharlos

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Banco de la Nación Argentina lanzó una serie de descuentos exclusivos para quienes visiten Mendoza y quieran disfrutar de la gastronomía local, las bodegas y los productos regionales.
En el marco de la Vendimia, Banco Nación lanzó promociones exclusivas con descuentos y fuertes reintegros. Conocé cómo y dónde aprovecharlos en Mendoza.
En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Banco de la Nación Argentina lanzó una serie de descuentos exclusivos para quienes visiten Mendoza y quieran disfrutar de la gastronomía local, las bodegas y los productos regionales.
Las promociones estarán vigentes hasta el 15 de marzo y podrán aprovecharse en comercios adheridos de toda la provincia, con beneficios que incluyen descuentos y cuotas sin interés.
Con el objetivo de acompañar la temporada vendimial, el Banco Nación ofrece un 20% de descuento en bodegas para compras realizadas con tarjetas de la entidad.
La promoción incluye un tope de reintegro de $40.000 y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. El beneficio es válido para compras presenciales abonadas exclusivamente a través de BNA+ MODO, utilizando tarjetas de crédito Visa Platinum y Signature o Mastercard Platinum y Black del banco.
Además, la entidad bancaria extendió los beneficios a restaurantes, bares, cafeterías y locales gastronómicos. En estos comercios, los clientes pueden acceder a un 20% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $10.000.
Para obtener el beneficio, el pago debe realizarse de manera presencial mediante BNA+ MODO, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación en locales adheridos.
En paralelo, también se ofrece un 20% de descuento en la compra de productos regionales, con un tope de reintegro de $20.000 por tarjeta por mes y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. En este caso, las compras deben realizarse en comercios adheridos con terminales o QR de +Pagos Nación.
En todos los casos, el reintegro se acreditará como un ajuste de crédito en el resumen de la tarjeta, pudiendo reflejarse en el resumen donde figure la compra o en los dos posteriores.
Entre los comercios y bodegas de Mendoza que figuran como adheridos en el sitio oficial del banco se encuentran:
De esta manera, durante siete días los clientes de Banco Nación podrán aprovechar estas promociones para disfrutar de la oferta gastronómica y vitivinícola de Mendoza con descuentos especiales.