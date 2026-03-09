9 de marzo de 2026
Desayuno Real: Azul y Agustina protagonistas de un nuevo capítulo en la historia vendimial

Tras una noche de emociones en el Frank Romero Day, la reina y virreina Nacional de la Vendimia 2026 compartieron sus primeras sensaciones en el Desayuno Real.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

Luego de una noche histórica en el Teatro Griego Frank Romero Day, La reina y virreina de la Vendimia, Azul Antolinez y Agustina Giacomelli compartieron sus sensaciones en el tradicional Desayuno Real. Entre la sorpresa y la gratitud, las soberanas ya proyectan un año de gestión conjunta.

reina y virreina 2026
Desayuno Real: el fin de una espera para San Rafael

Para Azul Antolinez, la flamante reina nacional de la Vendimia 2026, el triunfo tiene un sabor especial, ya que significa el regreso del cetro al departamento de San Rafael después de 28 años.

"Sinceramente no lo podía creer, fue muy sorprendente para mí", confesó la soberana en diálogo con Sitio Andino. Al ser consultada sobre el legado de Cecilia Fornara, la última reina Nacional del departamento sureño (1998), Azul reconoció la responsabilidad: "Deja la vara muy alta, pero cada una hace un camino distinto y acorde a ella".

Azul Antolinez, Reina de la Vendimia
El concepto que más repitió la flamante reina fue el de gratitud. "Esta corona no la gané yo sola. Es un trabajo que hizo todo el pueblo sanrafaelino y la gente de Mendoza que se fue uniendo", subrayó, destacando que su llegada al trono fue un proceso de menor a mayor que comenzó hace apenas un mes en su departamento.

atributos, cetro y corona vendimial

Tunuyán hace historia en el virreinato

Por su parte, Agustina Giacomelli, la nueva Virreina Nacional, no ocultó su asombro ante el resultado. "Arriba del escenario perdés noción de lo que está pasando, no escuchábamos bien los votos", admitió entre risas al recordar su reacción ante las cámaras.

Su elección marca un hito para Tunuyán, siendo apenas la tercera vez que el departamento del Valle de Uco obtiene este lugar en el podio nacional.

"Es un regalo para el departamento. Se vio reflejado todo el esfuerzo de meses, de la Municipalidad, mi familia y amigos", señaló Agustina, quien además destacó la importancia de trabajar en dupla con Azul para potenciar sus proyectos sociales.

virreina nacional, fiesta de la vendimia
Una Vendimia de 90 años

Ambas representantes coincidieron en que ser las soberanas del 90° aniversario de la Vendimia es un privilegio histórico. Destacaron la puesta en escena del Acto Central, donde por primera vez las reinas tuvieron un rol protagónico dentro del espectáculo artístico.

"Anoche nos echamos al hombro toda la cultura y la historia de Mendoza. Queremos mostrarle al mundo nuestra identidad", coincidieron, reafirmando su compromiso de seguir preparándose para representar a la provincia durante todo el ciclo 2026.

serenata de las reinas 2026

El regreso a los departamentos

Aunque la agenda en la Ciudad de Mendoza continúa cargada, ambas soberanas ya tienen la mirada puesta en el reencuentro con sus vecinos.

  • Agustina regresaría a Tunuyán entre el jueves y el viernes.

  • Azul confirmó su retorno triunfal a San Rafael para este viernes.

