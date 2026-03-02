Francisco Cerúndolo cayó en el ranking ATP tras la gira de polvo de ladrillo: así están los argentinos

La gira sudamericana sobre polvo de ladrillo no dejó el balance esperado para Francisco Cerúndolo, que pese a consagrarse en Buenos Aires no logró sostener el impulso en Río ni en Santiago y cayó al puesto 20 del ranking ATP. El movimiento impacta en el mapa argentino del circuito y reordena posiciones clave rumbo a la temporada europea.
El tenista nacido en San Isidro había arrancado fuerte con el título en el ATP de Buenos Aires, pero las eliminaciones tempranas en Río de Janeiro y Santiago de Chile le impidieron sumar los puntos necesarios para consolidarse entre los mejores 20 del mundo.
Cómo quedaron los argentinos en el ranking ATP tras la gira de polvo de ladrillo
La actualización del ranking ATP dejó movimientos importantes entre los argentinos.
Mientras Cerúndolo bajó un puesto y quedó 20°, la gran noticia fue el ascenso de Tomás Etcheverry, que logró el primer título de su carrera en el ATP de Río de Janeiro y trepó hasta el puesto 31, subiendo dos posiciones en la última semana.
En cambio, el que sufrió el mayor retroceso fue Sebastián Báez, que defendía el título en Brasil, cayó en primera ronda y luego perdió en semifinales en Santiago. Como consecuencia, descendió más de 20 lugares y quedó 53° del mundo.
Así están los principales argentinos en el ranking ATP:
Top 10 del ranking ATP: Alcaraz sigue líder y hubo un cambio clave
En la cima del ranking ATP no hubo modificaciones importantes. Carlos Alcaraz se mantiene como número 1 del mundo con 13.550 puntos, a más de 3.000 de Jannik Sinner (10.400).
El podio lo completa Novak Djokovic (5.280), mientras que Alexander Zverev y Lorenzo Musetti ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente.
El único movimiento dentro del Top 10 fue el ascenso de Ben Shelton al octavo puesto, lo que provocó el retroceso de Félix Auger-Aliassime, que cayó una posición tras su derrota en Dubái ante Daniil Medvedev.
Así quedó el Top 10 del ranking ATP:
Carlos Alcaraz – 13.550
Jannik Sinner – 10.400
Novak Djokovic – 5.280
Alexander Zverev – 4.555
Lorenzo Musetti – 4.405
Alex De Miñaur – 4.235
Taylor Fritz – 4.220
Ben Shelton – 4.010
Félix Auger-Aliassime – 3.950
Alexander Bublik – 3.405
La temporada sobre polvo de ladrillo dejó señales mixtas para el tenis argentino, que ahora pone el foco en la gira europea.
¿Qué pasó con Francisco Cerúndolo, cómo quedaron los argentinos en el ranking ATP y quién lidera el Top 10?
Francisco Cerúndolo cayó al puesto 20 del ranking ATP tras no sumar suficientes puntos en Río y Santiago, pese a su título en Buenos Aires. Tomás Etcheverry subió al puesto 31 tras ganar el ATP de Río, mientras que Sebastián Báez descendió al 53° lugar. El ranking ATP sigue liderado por Carlos Alcaraz, seguido por Jannik Sinner y Novak Djokovic.