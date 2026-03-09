Champions League: se juegan los octavos de final y estos son los partidos de la semana

La UEFA Champions League entra en una de sus etapas más apasionantes. Este martes comenzarán a disputarse los partidos de ida de los octavos de final , instancia en la que los mejores equipos del continente empiezan a definir su camino hacia la final.

La jornada inicial contará con cuatro partidos, mientras que el miércoles se completará el cuadro con otros cuatro encuentros que prometen grandes duelos entre los principales clubes europeos.

La actividad comenzará con el duelo entre Galatasaray y Liverpool , que se enfrentarán desde las 14:45 (hora de Argentina) .

El conjunto inglés tiene prácticamente descartadas sus chances de pelear el título en la Premier League , por lo que apunta a hacer un gran papel en la Champions , su gran objetivo de la temporada.

Más tarde, desde las 17, se disputarán tres encuentros en simultáneo.

Uno de los partidos más atractivos será el que protagonizarán Newcastle y Barcelona, donde el equipo catalán, liderado por el joven Lamine Yamal, buscará acercarse nuevamente a la conquista de la “Orejona”, trofeo que no gana desde hace 11 años.

En otro de los cruces, Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone y con presencia de varios futbolistas argentinos, recibirá al Tottenham.

Por último, el Atalanta, único equipo italiano que sigue en competencia, tendrá un desafío muy exigente cuando enfrente al Bayern Múnich, uno de los principales candidatos al título.

El duelo estelar: Real Madrid vs Manchester City

La actividad continuará el miércoles con otros cuatro partidos correspondientes a la ida de los octavos de final.

El encuentro más destacado será el choque entre Real Madrid y Manchester City, dos de los grandes protagonistas de la Champions en los últimos años.

Será la quinta temporada consecutiva en la que ambos equipos se enfrentan en una serie eliminatoria, un duelo que ya se transformó en uno de los clásicos recientes del torneo.

Además, el Chelsea, que cuenta con los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, visitará al Paris Saint-Germain, último campeón de la competición.

Cronograma de los octavos de final de la Champions League

Martes 10 de marzo

Galatasaray – Liverpool | 14:45

Newcastle – Barcelona | 17:00

Atlético de Madrid – Tottenham | 17:00

Atalanta – Bayern Múnich | 17:00

Miércoles 11 de marzo

Bayer Leverkusen – Arsenal | 14:45

Real Madrid – Manchester City | 17:00

Bodo/Glimt – Sporting Lisboa | 17:00

PSG – Chelsea | 17:00

Preguntas clave sobre los octavos de la Champions

Cuándo comienzan los octavos de final de la Champions League

La fase de octavos arranca el martes 10 de marzo con los partidos de ida.

Cuál es el partido más destacado de la semana

El duelo entre Real Madrid y Manchester City es el más atractivo de esta instancia.

Qué equipos argentinos tienen presencia en la Champions

Atlético de Madrid y Chelsea cuentan con varios futbolistas argentinos en sus planteles.

Qué equipo es el último campeón de la Champions League

El actual campeón del torneo es el Paris Saint-Germain.

