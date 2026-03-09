9 de marzo de 2026
Cuándo vuelven a correr Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi en la Fórmula 2 y Fórmula 3

Tras debutar en Australia, los argentinos Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi volverán a correr en abril en el Gran Premio de Bahréin. Mirá lo que se viene.

Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi comenzaron su temporada internacional en Australia.

Por Sitio Andino Deportes

Los argentinos Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi iniciaron su temporada en las categorías promocionales de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Australia, donde ambos tuvieron su debut en Fórmula 2 y Fórmula 3 respectivamente.

Tras ese primer fin de semana en pista, los jóvenes pilotos argentinos deberán esperar algunas semanas para volver a competir, ya que el calendario de ambas categorías continuará recién en abril con el Gran Premio de Bahréin.

En la carrera sprint sufrió un despiste en la primera vuelta y terminó en el puesto 21, aunque en la competencia principal logró mostrar su potencial.

Pese a haber largado desde la posición 19, el argentino llegó a liderar varias vueltas de la carrera, aunque el desgaste de los neumáticos y una sanción terminaron relegándolo al puesto 17.

Colnaghi sumó su primer punto en Fórmula 3

Por su parte, Mattia Colnaghi, piloto del equipo MP Motorsport, también dejó buenas señales en su estreno en Fórmula 3.

El argentino tuvo una complicada carrera sprint, donde finalizó 30°, pero logró recuperarse durante el resto del fin de semana.

En la clasificación consiguió largar desde la sexta posición, mientras que en la carrera principal finalizó 10°, resultado que le permitió sumar su primer punto en la categoría.

Cuándo vuelven a correr Varrone y Colnaghi

La próxima presentación de ambos pilotos argentinos será en el Gran Premio de Bahréin, que se disputará entre el 10 y el 12 de abril.

La carrera se desarrollará en el Circuito Internacional de Bahréin, ubicado en Sakhir, un trazado de 5,412 kilómetros y 15 curvas que suele ofrecer carreras muy exigentes para pilotos y equipos.

Después de esa competencia, Varrone volverá a correr el fin de semana siguiente en el Gran Premio de Arabia Saudita, mientras que Colnaghi deberá esperar hasta principios de junio para competir en el Gran Premio de Mónaco.

