Barcelona: fuerte cruce entre Xavi Hernández y Joan Laporta por el regreso frustrado de Lionel Messi

Xavi Hernández y Joan Laporta protagonizan un nuevo conflicto en torno al regreso frustrado de Lionel Messi.

La relación entre Xavi Hernández y Joan Laporta sumó un nuevo capítulo de tensión tras un fuerte cruce público por el frustrado regreso de Lionel Messi al Barcelona en 2023 .

El histórico mediocampista y exentrenador del club catalán aseguró que el rosarino tenía la intención de volver al Barça , pero acusó al entonces presidente de frenar la operación en el último momento .

En una entrevista reciente, Xavi Hernández reveló detalles de las conversaciones que mantuvo con Lionel Messi cuando se analizaba su posible vuelta al club. El exvolante explicó que el contacto se produjo después de que el argentino se consagrara campeón del mundo con la selección.

El ídolo blaugrana relató: “ En enero él es campeón del mundo y contactamos . Me dijo que tenía la ilusión de volver al club y yo lo veía posible” . Además, señaló que las conversaciones se extendieron durante varios meses. Xavi agregó: “Hablamos hasta febrero o marzo y le dije que cuando me diera el ok se lo diría al presidente” .

Sin embargo, según su versión, todo cambió cuando el presidente se involucró en la negociación. El exentrenador del Barcelona afirmó: “Cuando entra el presidente empiezan a negociar con su padre, estaba todo encaminado y al final lo tiran para atrás. Vuelve a no decir la verdad”.

También contó cómo fue su último intento de contacto con el capitán argentino. Xavi explicó: “Llamo a Leo y no me atiende porque del otro lado le dicen que no se iba a hacer”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2030997665022894275&partner=&hide_thread=false Joan Laporta expuso su versión sobre la FRUSTRADA vuelta de Lionel Messi al Barcelona y CRITICÓ a Xavi Hernández:



“En 2023 Xavi me dijo que Messi quería volver y en marzo LE ENVIÉ EL CONTRATO A JORGE MESSI.



Después vino a mi casa y ME DIJO QUE AQUÍ TENDRÍA DEMASIADA… https://t.co/VBNHCMSlTX pic.twitter.com/Ja2FOnD3Zt — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 9, 2026

La respuesta de Laporta

Las declaraciones de Xavi no tardaron en generar repercusiones y Joan Laporta respondió con dureza, minimizando incluso el trabajo del exfutbolista como entrenador del club. El dirigente sostuvo: “La entrevista me sorprendió y me dolió. Entiendo que esté dolido”.

Luego fue más allá y comparó su etapa como técnico con la del actual entrenador. Laporta afirmó: “Con los mismos jugadores Flick gana y Xavi no. Con Xavi veía que íbamos a perder y con Flick que íbamos a ganar”.

Una relación rota en Barcelona

El conflicto refleja la ruptura total entre dos figuras históricas del Barcelona, que durante años compartieron uno de los períodos más exitosos del club. Laporta fue presidente del Barça entre 2003 y 2010, etapa en la que Lionel Messi debutó y se consolidó como la gran figura del equipo.

El dirigente regresó al cargo en 2021, pero pocos meses después se produjo la salida del argentino del club por problemas económicos y de inscripción en LaLiga, lo que derivó en su llegada al Paris Saint-Germain.

Actualmente, Laporta dejó el cargo para presentarse nuevamente en las elecciones del Barcelona, que se celebrarán el 15 de marzo, en medio de un clima político tenso dentro del club catalán.

Preguntas clave sobre el conflicto en Barcelona

Por qué discutieron Xavi y Laporta

El conflicto se originó por el regreso frustrado de Lionel Messi al Barcelona en 2023.

Qué dijo Xavi sobre Messi

El exentrenador aseguró que Messi tenía la intención de volver al club.

Cómo respondió Laporta

El dirigente criticó el trabajo de Xavi como entrenador y defendió su gestión.

Cuándo son las elecciones en Barcelona

Los comicios del club catalán se celebrarán el 15 de marzo.