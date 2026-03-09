Franco Colapinto en la Fórmula 1: horarios del GP de China y cronograma completo

Franco Colapinto correrá por primera vez en el circuito de Shanghái con Alpine.

La Fórmula 1 continuará su calendario 2026 con el Gran Premio de China , donde el argentino Franco Colapinto buscará mejorar lo realizado en la carrera inaugural de la temporada.

El piloto de Alpine viene de terminar 14° en el Gran Premio de Australia, una competencia complicada en la que sufrió una penalización de stop and go que lo relegó en la clasificación final y le impidió pelear por los puntos.

automovilismo Colapinto ya apunta al GP de China ¿Cuándo es la próxima fecha de la F1?

La cita en el Circuito Internacional de Shanghái marcará además el primer fin de semana con formato sprint de la temporada , lo que significa que habrá dos carreras durante el fin de semana.

El circuito chino será un escenario especial para el piloto argentino, ya que será la primera vez que compita allí en la Fórmula 1 .

La pista de Shanghái tiene 5,451 kilómetros de extensión y 16 curvas, y es considerada una de las más exigentes del calendario por su combinación de rectas largas y sectores técnicos.

El último ganador del Gran Premio de China fue el australiano Oscar Piastri, mientras que en la primera fecha de esta temporada el triunfo quedó en manos del británico George Russell, quien se impuso en Australia con Mercedes.

¡LA LARGADA DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA!



QUE MUÑECA POR FAVOR pic.twitter.com/p46tc9JzPY — FC43 (@dailycolapinto) March 8, 2026

Cómo será el formato sprint

El GP de China tendrá el primer fin de semana sprint del año, un formato que incluye una carrera corta el sábado.

La sprint tiene la mitad de vueltas que una carrera tradicional y otorga puntos para el campeonato: el ganador suma ocho unidades.

Además, este sistema modifica el cronograma habitual, ya que solo habrá una práctica libre antes de las clasificaciones.

Horarios del Gran Premio de China en Argentina

Viernes

Práctica libre: 00:30

Clasificación sprint: 04:30

Sábado

Carrera sprint: 00:00

Clasificación: 04:00

Domingo

Carrera: 04:00

Preguntas clave sobre Franco Colapinto en el GP de China

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de China

La carrera principal del Gran Premio de China será el domingo a las 4:00 de la madrugada (hora argentina).

Dónde se corre el Gran Premio de China de Fórmula 1

La carrera se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái.

Qué formato tendrá el GP de China

Será el primer fin de semana con carrera sprint de la temporada 2026.

Cómo le fue a Colapinto en la primera carrera del año

El piloto argentino terminó 14° en el Gran Premio de Australia.