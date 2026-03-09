9 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
automovilismo

Franco Colapinto en la Fórmula 1: horarios del GP de China y cronograma completo

El argentino Franco Colapinto disputará el Gran Premio de China, segunda fecha de la Fórmula 1 2026. Mirá lo que se viene.

Franco Colapinto correrá por primera vez en el circuito de Shanghái con Alpine.

Franco Colapinto correrá por primera vez en el circuito de Shanghái con Alpine.

Por Sitio Andino Deportes

La Fórmula 1 continuará su calendario 2026 con el Gran Premio de China, donde el argentino Franco Colapinto buscará mejorar lo realizado en la carrera inaugural de la temporada.

Lee además
Steve Nielsen explicó el error del equipo Alpine que derivó en la sanción para Franco Colapinto en el GP de Australia.
lo bancaron

Alpine defendió a Colapinto tras la sanción
Franco Colapinto volverá a competir con Alpine en el GP de China, segunda fecha de la temporada 2026.
automovilismo

Colapinto ya apunta al GP de China ¿Cuándo es la próxima fecha de la F1?

La cita en el Circuito Internacional de Shanghái marcará además el primer fin de semana con formato sprint de la temporada, lo que significa que habrá dos carreras durante el fin de semana.

El desafío de Franco Colapinto en Shanghái

El circuito chino será un escenario especial para el piloto argentino, ya que será la primera vez que compita allí en la Fórmula 1.

La pista de Shanghái tiene 5,451 kilómetros de extensión y 16 curvas, y es considerada una de las más exigentes del calendario por su combinación de rectas largas y sectores técnicos.

El último ganador del Gran Premio de China fue el australiano Oscar Piastri, mientras que en la primera fecha de esta temporada el triunfo quedó en manos del británico George Russell, quien se impuso en Australia con Mercedes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dailycolapinto/status/2030502803710378218&partner=&hide_thread=false

Cómo será el formato sprint

El GP de China tendrá el primer fin de semana sprint del año, un formato que incluye una carrera corta el sábado.

La sprint tiene la mitad de vueltas que una carrera tradicional y otorga puntos para el campeonato: el ganador suma ocho unidades.

Además, este sistema modifica el cronograma habitual, ya que solo habrá una práctica libre antes de las clasificaciones.

Horarios del Gran Premio de China en Argentina

Viernes

Práctica libre: 00:30

Clasificación sprint: 04:30

Sábado

Carrera sprint: 00:00

Clasificación: 04:00

Domingo

Carrera: 04:00

Preguntas clave sobre Franco Colapinto en el GP de China

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de China

La carrera principal del Gran Premio de China será el domingo a las 4:00 de la madrugada (hora argentina).

Dónde se corre el Gran Premio de China de Fórmula 1

La carrera se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái.

Qué formato tendrá el GP de China

Será el primer fin de semana con carrera sprint de la temporada 2026.

Cómo le fue a Colapinto en la primera carrera del año

El piloto argentino terminó 14° en el Gran Premio de Australia.

Temas
Seguí leyendo

Colapinto sufrió una sanción, remontó y terminó 14° en Australia: mirá qu´é dijo

Franco Colapinto fue 14° en Melbourne tras una penalización en la largada

En qué posición largará Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia

Colapinto llega con confianza al inicio de la temporada de F1

Cuándo corre Colapinto en el GP de Australia

Franco Colapinto palpita el GP de Australia y enciende la ilusión en la Fórmula 1: "Tengo muchas ganas"

Franco Colapinto, el rugido de la ilusión y el desafío con Alpine en 2026

LO QUE SE LEE AHORA
dos mendocinos en los pumas para la nations championships
vamos argentina

Dos mendocinos en Los Pumas para la Nations Championships

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..
Cerró la votación

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo

Vendimia de Los Cerros suspendida por la lluvia.
Evento cancelado

Por el clima se suspende la tradicional Vendimia de los Cerros y genera incertidumbre sobre la nueva fecha