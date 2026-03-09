Franco Colapinto en la Fórmula 1: horarios del GP de China y cronograma completo

La Fórmula 1 continuará su calendario 2026 con el Gran Premio de China, donde el argentino Franco Colapinto buscará mejorar lo realizado en la carrera inaugural de la temporada.
La Fórmula 1 continuará su calendario 2026 con el Gran Premio de China, donde el argentino Franco Colapinto buscará mejorar lo realizado en la carrera inaugural de la temporada.
El piloto de Alpine viene de terminar 14° en el Gran Premio de Australia, una competencia complicada en la que sufrió una penalización de stop and go que lo relegó en la clasificación final y le impidió pelear por los puntos.
La cita en el Circuito Internacional de Shanghái marcará además el primer fin de semana con formato sprint de la temporada, lo que significa que habrá dos carreras durante el fin de semana.
El circuito chino será un escenario especial para el piloto argentino, ya que será la primera vez que compita allí en la Fórmula 1.
La pista de Shanghái tiene 5,451 kilómetros de extensión y 16 curvas, y es considerada una de las más exigentes del calendario por su combinación de rectas largas y sectores técnicos.
El último ganador del Gran Premio de China fue el australiano Oscar Piastri, mientras que en la primera fecha de esta temporada el triunfo quedó en manos del británico George Russell, quien se impuso en Australia con Mercedes.
La sprint tiene la mitad de vueltas que una carrera tradicional y otorga puntos para el campeonato: el ganador suma ocho unidades.
Además, este sistema modifica el cronograma habitual, ya que solo habrá una práctica libre antes de las clasificaciones.
Viernes
Práctica libre: 00:30
Clasificación sprint: 04:30
Sábado
Carrera sprint: 00:00
Clasificación: 04:00
Domingo
Carrera: 04:00
La carrera principal del Gran Premio de China será el domingo a las 4:00 de la madrugada (hora argentina).
La carrera se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái.
El piloto argentino terminó 14° en el Gran Premio de Australia.