Alpine explicó la sanción a Colapinto en Australia: "No fue un error de Franco"

El director deportivo de Alpine , Steve Nielsen , explicó el error que provocó la sanción al argentino Franco Colapinto antes del inicio del Gran Premio de Australia y aclaró que la penalización no fue responsabilidad del piloto .

El pilarense terminó 14° en la primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1 , después de cumplir una sanción de stop and go que condicionó su estrategia desde el comienzo de la competencia.

El incidente ocurrió en la parrilla del circuito de Albert Park , cuando Colapinto se preparaba para iniciar la vuelta de formación .

En ese momento, un mecánico del equipo Alpine empujó el monoplaza unos centímetros hacia atrás , una acción que está prohibida por el reglamento cuando faltan menos de 15 segundos para el inicio de la vuelta de formación .

Ante esa infracción, los comisarios deportivos decidieron aplicar una penalización de stop and go, lo que obligó al argentino a perder posiciones y comenzar la carrera desde el fondo.

Nielsen defendió a Franco Colapinto

Tras la carrera, el director deportivo de Alpine asumió la responsabilidad del error y explicó que se trató de una falla interna del equipo. “Sí, hay una regla. No es nueva, es una regla de larga data que establece que no se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación”, explicó Nielsen.

El directivo reconoció que el equipo infringió esa norma por apenas unos segundos. “Nosotros infringimos esa regla por un par de segundos. Fue un error de procedimiento. Aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir”, agregó.

P14 PARA COLAPINTO



En su primer GP de Australia en F1, Franco Colapinto terminó P14 entre los 16 que finalizaron a menos de 4 vueltas.



Quedó muy condicionado por el pare y siga, producto de la largada ilegal (culpa de Alpine 100%).



— Tomás Rodríguez Couto (@TomasRodriguezC) March 8, 2026

“La penalización no fue por culpa del piloto”

Nielsen también fue claro al defender al piloto argentino y remarcar que Colapinto no tuvo responsabilidad en lo ocurrido. “Más allá del error de procedimiento que le costó la penalización, no creo que Franco haya cometido errores”, afirmó.

El equipo Alpine ahora analizará lo sucedido para evitar que se repita una situación similar en las próximas carreras del calendrio.

Preguntas y respuestas clave sobre la sanción a Colapinto

¿Por qué sancionaron a Franco Colapinto en el GP de Australia?

El piloto argentino recibió una penalización porque un mecánico de Alpine movió el auto segundos antes de la vuelta de formación, algo prohibido por el reglamento.

¿Qué sanción recibió Colapinto?

Los comisarios aplicaron un stop and go, lo que lo obligó a perder posiciones y correr desde el fondo.

¿Fue un error del piloto argentino?

No. El director deportivo de Alpine aseguró que la penalización fue por un error de procedimiento del equipo, no de Colapinto.

En qué puesto terminó Colapinto en Australia?

Franco Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1.