Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia

Franco Colapinto terminó en el puesto 18 en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Australia, correspondiente a la primera fecha del calendario de la Fórmula 1.

Los pilotos de Alpine, Colapinto y Pierre Gasly , terminaron en dentro del pelotón de las últimas posiciones (1 8° y 16° respectivamente ) en lo que fue la segunda sesión libre en Melbourne.

El tiempo del argentino fue de 1:22.619 mientras que el del francés de 1:22.167, con una diferencia de 452 milésimas entre sus monoplazas.

Además, el líder de la práctica fue Oscar Piastri con McLaren, que paró el cronómetro con un 1:19.729 sobre el final del entrenamiento, superando a ambos Mercedes que hicieron P2 y P3: Kimi Antonelli y George Russell.

Fórmula 1: dónde ver el GP de Australia

La acción en pista continúa hoy a las 22:30 (Arg) con la FP3. La clasificación será este sábado a las 02:00, mientras que el Gran Premio se largará el domingo a la 01:00.

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.