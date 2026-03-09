9 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
vamos argentina

Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró fueron convocados a Los Pumas

Juan Martín González y Rodrigo Isgró integran la lista de Felipe Contepomi para el campamento de Los Pumas en Londres. Mirá lo que se viene.

Pumas
Por Sitio Andino Deportes

Los Pumas comenzaron su preparación para la temporada internacional 2026 con un campamento en Londres entre el 9 y el 11 de marzo, donde el entrenador Felipe Contepomi convocó a 31 jugadores para iniciar el trabajo de cara al Nations Championship y a la gira europea. Dentro de la lista aparecen dos representantes mendocinos: Juan Martín González y Rodrigo Isgró.

Ambos jugadores vuelven a ser considerados dentro del seleccionado argentino en el inicio de un año exigente para el rugby nacional.

Lee además
Franco Colapinto correrá por primera vez en el circuito de Shanghái con Alpine.
automovilismo

Colapinto acelera en China y acá te contamos todas las novedades
Julián Santero ganó en Viedma con BMW y logró su décima victoria en el Turismo Carretera.
automovilismo

El mendocino Santero tuvo revancha en el TC: mirá cómo quedó el campeonato y lo que se viene

La concentración en Reino Unido estará enfocada en tests físicos, trabajos tácticos y ajustes de juego, buscando sentar las bases del equipo para los compromisos internacionales de la temporada.

Dos mendocinos en el seleccionado argentino

Entre los forwards convocados aparece Juan Martín González, uno de los jugadores mendocinos que se consolidó en los últimos años dentro del seleccionado nacional.

Por su parte, entre los backs fue citado Rodrigo Isgró, quien continúa ganando protagonismo dentro del plantel y vuelve a formar parte del grupo que trabaja bajo las órdenes de Contepomi.

Ambos jugadores representan al rugby mendocino dentro de un plantel que combina experiencia y renovación, una de las premisas del cuerpo técnico para esta nueva etapa del seleccionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/2030660008011010533&partner=&hide_thread=false

El calendario 2026 de Los Pumas

Tras este primer campamento internacional, Los Pumas iniciarán la temporada oficial el 4 de julio, cuando enfrenten a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Durante el año también habrá partidos frente a Sudáfrica y Australia, que se disputarán en distintas sedes del país, entre ellas Vélez, Jujuy y Mendoza, antes de la tradicional gira europea de noviembre.

En ese tramo final del calendario el seleccionado argentino jugará:

  • 6 de noviembre: Irlanda

  • 14 de noviembre: Italia

  • 21 de noviembre: Francia

El cierre de la temporada será el Fin de semana de finales del Nations Championship, programado entre el 27 y el 29 de noviembre en Twickenham.

Preguntas y respuestas clave sobre Los Pumas

¿Qué mendocinos fueron convocados a Los Pumas?

Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró integran la lista de convocados por Felipe Contepomi.

¿Dónde se realiza el campamento de Los Pumas?

El primer campamento de la temporada se realiza en Londres, Reino Unido, entre el 9 y el 11 de marzo.

¿Cuándo debutan Los Pumas en 2026?

El seleccionado argentino debutará el 4 de julio ante Escocia en Córdoba.

¿Qué es el Nations Championship?

El Nations Championship es el nuevo torneo internacional que reúne a las principales potencias del rugby mundial y se disputará durante la temporada 2026.

Temas
Seguí leyendo

Sebastián Báez dio el golpe en Indian Wells

Batalla campal en la final mineira del fútbol brasileño

Del sur mendocino al fútbol femenino profesional chileno

Triunfo mendocino en la tradicional en la 80° Regata Internacional de la Vendimia

La Lepra y el Lobo tienen día y hora para la fecha 10 del Apertura

Toviggino salió fuerte a bancar a Tapia y enloqueció a todos: "Es el mejor presidente de la historia"

Alpine defendió a Colapinto tras la sanción

Tremenda marca: Messi facturó y quedó a un gol de los 900

LO QUE SE LEE AHORA
Julián Santero ganó en Viedma con BMW y logró su décima victoria en el Turismo Carretera.
automovilismo

El mendocino Santero tuvo revancha en el TC: mirá cómo quedó el campeonato y lo que se viene

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..
Cerró la votación

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados
Caída mortal

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo