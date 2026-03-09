Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró fueron convocados a Los Pumas

Los Pumas comenzaron su preparación para la temporada internacional 2026 con un campamento en Londres entre el 9 y el 11 de marzo , donde el entrenador Felipe Contepomi convocó a 31 jugadores para iniciar el trabajo de cara al Nations Championship y a la gira europea. Dentro de la lista aparecen dos representantes mendocinos: Juan Martín González y Rodrigo Isgró.

Ambos jugadores vuelven a ser considerados dentro del seleccionado argentino en el inicio de un año exigente para el rugby nacional.

automovilismo El mendocino Santero tuvo revancha en el TC: mirá cómo quedó el campeonato y lo que se viene

automovilismo Colapinto acelera en China y acá te contamos todas las novedades

La concentración en Reino Unido estará enfocada en tests físicos, trabajos tácticos y ajustes de juego , buscando sentar las bases del equipo para los compromisos internacionales de la temporada.

Entre los forwards convocados aparece Juan Martín González , uno de los jugadores mendocinos que se consolidó en los últimos años dentro del seleccionado nacional.

Por su parte, entre los backs fue citado Rodrigo Isgró, quien continúa ganando protagonismo dentro del plantel y vuelve a formar parte del grupo que trabaja bajo las órdenes de Contepomi.

Ambos jugadores representan al rugby mendocino dentro de un plantel que combina experiencia y renovación, una de las premisas del cuerpo técnico para esta nueva etapa del seleccionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/2030660008011010533&partner=&hide_thread=false ¡Va llegando la banda! ¡Nos volvemos a encontrar! pic.twitter.com/Rm4A74MGha — Los Pumas (@lospumas) March 8, 2026

El calendario 2026 de Los Pumas

Tras este primer campamento internacional, Los Pumas iniciarán la temporada oficial el 4 de julio, cuando enfrenten a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Durante el año también habrá partidos frente a Sudáfrica y Australia, que se disputarán en distintas sedes del país, entre ellas Vélez, Jujuy y Mendoza, antes de la tradicional gira europea de noviembre.

En ese tramo final del calendario el seleccionado argentino jugará:

6 de noviembre: Irlanda

14 de noviembre: Italia

21 de noviembre: Francia

El cierre de la temporada será el Fin de semana de finales del Nations Championship, programado entre el 27 y el 29 de noviembre en Twickenham.

Preguntas y respuestas clave sobre Los Pumas

¿Qué mendocinos fueron convocados a Los Pumas?

Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró integran la lista de convocados por Felipe Contepomi.

¿Dónde se realiza el campamento de Los Pumas?

El primer campamento de la temporada se realiza en Londres, Reino Unido, entre el 9 y el 11 de marzo.

¿Cuándo debutan Los Pumas en 2026?

El seleccionado argentino debutará el 4 de julio ante Escocia en Córdoba.

¿Qué es el Nations Championship?

El Nations Championship es el nuevo torneo internacional que reúne a las principales potencias del rugby mundial y se disputará durante la temporada 2026.