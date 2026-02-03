Copa Mundial de Rugby Masculino: Los Pumas ya sabe cuándo y dónde jugará contra Canadá, España y Fiji

Se conocieron las zonas: los días y sedes para los partidos de la primera fase.

Luego del sorteo de la Copa Mundial de Rugby Masculino , realizado en diciembre, llegó lo más esperado a partir de que se conocieron las zonas: los días y sedes para los partidos de la primera fase . World Rugby difundió esa información este lunes, y así Los Pumas saben cuándo y donde enfrentarán a sus rivales del grupo C en Australia 2027.

La Selección fue ubicada, a partir de ser cabeza de serie por su sexto lugar en el ranking, en un grupo accesible, con Fiji, España y Canadá .

El partido inaugural es Australia vs. Hong Kong el viernes 1° a las 5.45 . Los octavos de final se jugarán el 23 y 24 (a Los Pumas les toca Sydney como ganadores o segundos de zona), también de octubre; y los cuartos, el 30 y 31 (Argentina irá a Brisbane si llega a esta instancia). Ya en noviembre, y todo en Sydney, las semi serán el 5 y 6, el partido por el bronce, el 12, y la final, el 13.

Por lógica, Los Pumas deberían clasificarse a esta nueva ronda de octavos de final que se le agrega a la Copa a partir del aumento de seleccionados. El único rival que, en los papeles, le puede hacer fuerza a Argentina es Fiji , un rival ganable. En el Mundial del 2023, los fijianos sorprendieron a Australia y Gales, pero luego perdieron con Portugal. Quedaron fuera en cuartos contra Inglaterra.

De ganar la zona C, Los Pumas se enfrentarán a uno de los mejores cuatro terceros, en orden, de los grupos A, E o F. O sea: Chile, Samoa (lo más probable) o Tonga. Si salen segundos, en cambio, en octavos se cruzarían con Gales, como en el 2023.

El ganador de la zona C, en cuartos, por lógica se medirá ante el ganador de la zona D, o sea, Irlanda, durísimo, al que no se le gana desde el Mundial 2015, y llegará con hambre de pasar por primera vez a una semi mundialista.

En cambio, si Argentina sale segunda del C y luego vence a Gales (difícil que sea Inglaterra el segundo del F), en cuartos sería Francia el rival. Ser primeros del C pone en el camino a Inglaterra en una hipotética semi y, además de sacar a Francia, también evita a All Blacks y Sudáfrica, que en teoría se cruzarán en cuartos

image

Las zonas para la Copa Mundial de Rugby Masculino

A: All Blacks, Australia, Chile y Hong Kong

B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania

C: Los Pumas, Fiji, España y Canadá

D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal

E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa

F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue

Días, horarios y sedes de los partidos de Los Pumas