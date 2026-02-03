3 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Camino a Francia 2027

Copa Mundial de Rugby Masculino: Los Pumas ya sabe cuándo y dónde jugará contra Canadá, España y Fiji

Se conocieron las zonas: los días y sedes para los partidos de la primera fase.

Se conocieron las zonas: los días y sedes para los partidos de la primera fase.

Se conocieron las zonas: los días y sedes para los partidos de la primera fase.

Por Sitio Andino Deportes

Luego del sorteo de la Copa Mundial de Rugby Masculino, realizado en diciembre, llegó lo más esperado a partir de que se conocieron las zonas: los días y sedes para los partidos de la primera fase. World Rugby difundió esa información este lunes, y así Los Pumas saben cuándo y donde enfrentarán a sus rivales del grupo C en Australia 2027.

La Selección fue ubicada, a partir de ser cabeza de serie por su sexto lugar en el ranking, en un grupo accesible, con Fiji, España y Canadá.

Lee además
El intendente de San Rafael Omar Félix estuvo en la entrega del material de boxeo.
Solidaridad deportiva

El Municipio de San Rafael entrega material a la histórica Escuela de Boxeo de Lito Negri
El Lobo la pasó mal ante Unión de Santa Fe. 
para el olvido

Durísima derrota del Lobo: Gimnasia y Esgrima fue goleado en Santa Fe
image

La primera de la Copa Mundial de Rugby Masculino y el camino de la primera fase para Los Pumas

  • El debut será ante Canadá, el lunes 4 de octubre a las 5.45 en Brisbane.
  • El domingo 10 será el turno de jugar ante España a la 1.15 en Melbourne.
  • El cierre, contra los fijianos, es el viernes 15 a las 23.45 en Adelaida (siempre hora argentina).

El partido inaugural es Australia vs. Hong Kong el viernes 1° a las 5.45. Los octavos de final se jugarán el 23 y 24 (a Los Pumas les toca Sydney como ganadores o segundos de zona), también de octubre; y los cuartos, el 30 y 31 (Argentina irá a Brisbane si llega a esta instancia). Ya en noviembre, y todo en Sydney, las semi serán el 5 y 6, el partido por el bronce, el 12, y la final, el 13.

Por lógica, Los Pumas deberían clasificarse a esta nueva ronda de octavos de final que se le agrega a la Copa a partir del aumento de seleccionados. El único rival que, en los papeles, le puede hacer fuerza a Argentina es Fiji, un rival ganable. En el Mundial del 2023, los fijianos sorprendieron a Australia y Gales, pero luego perdieron con Portugal. Quedaron fuera en cuartos contra Inglaterra.

De ganar la zona C, Los Pumas se enfrentarán a uno de los mejores cuatro terceros, en orden, de los grupos A, E o F. O sea: Chile, Samoa (lo más probable) o Tonga. Si salen segundos, en cambio, en octavos se cruzarían con Gales, como en el 2023.

El ganador de la zona C, en cuartos, por lógica se medirá ante el ganador de la zona D, o sea, Irlanda, durísimo, al que no se le gana desde el Mundial 2015, y llegará con hambre de pasar por primera vez a una semi mundialista.

En cambio, si Argentina sale segunda del C y luego vence a Gales (difícil que sea Inglaterra el segundo del F), en cuartos sería Francia el rival. Ser primeros del C pone en el camino a Inglaterra en una hipotética semi y, además de sacar a Francia, también evita a All Blacks y Sudáfrica, que en teoría se cruzarán en cuartos

image

Las zonas para la Copa Mundial de Rugby Masculino

  • A: All Blacks, Australia, Chile y Hong Kong
  • B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania
  • C: Los Pumas, Fiji, España y Canadá
  • D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal
  • E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa
  • F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue

Días, horarios y sedes de los partidos de Los Pumas

  • Contra Canadá: 4/10 a las 5.45 en Brisbane
  • Ante España: 10/10 a la 1.15 en Melbourne
  • Frente a Fiji: : 15/10 a las 23.45 en Adelaida
Temas
Seguí leyendo

El piloto paraguayo Joshua Duerksen hace historia y se suma como piloto en la Fórmula 1

Rodrigo Battaglia fue operado con éxito y comenzará su recuperación

La Selección Argentina de Tenis llegó a Corea del Sur para los Qualifiers

Herederos de Diego Maradona logran freno judicial sobre la marca del astro

Gimnasia de Mendoza visita a Unión en un duro partido: a qué hora y dónde verlo

La figura mundial del tenis que confirmó su baja del Argentina Open

Liga Profesional de fútbol argentino: Central y River no se sacaron ventajas

Comienza el torneo de fútbol más importante a nivel clubes de Sudamérica

LO QUE SE LEE AHORA
Joshua Duerksen, primer piloto de Paraguay en la Fórmula 1.
Camino al Gran Circo

El piloto paraguayo Joshua Duerksen hace historia y se suma como piloto en la Fórmula 1

Las Más Leídas

Se movió el piso en Mendoza. ¿Sentiste el sismo de este lunes?
Se movió el piso

Fuerte sismo se sintió este lunes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026
Tomá nota

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026

Banco por banco: qué promociones hay en supermercados, combustible y farmacias en febrero de 2026
ECONOMÍA FAMILIAR

Banco por banco: qué promociones hay en supermercados, combustible y farmacias en febrero de 2026

Walter Bento, a horas de conocer la sentencia en su contra.  video
coimas en la justicia federal

A horas de la sentencia, Walter Bento habló por última vez en el juicio: cuándo se conocerá el fallo

Ayuda Escolar Anual de ANSES: cuándo se cobra y cuál será el monto en 2026
INICIO DE CLASES

Ayuda Escolar Anual de ANSES: cuándo se cobra y cuál será el monto en 2026