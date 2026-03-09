Escándalo en Brasil: batalla campal en la final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

La final del Campeonato Mineiro de Brasil terminó con una pelea generalizada entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro.

La final del Campeonato Mineiro en Brasil terminó envuelta en un verdadero escándalo , luego de que una batalla campal entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro desatara el caos sobre el campo de juego en los minutos finales del partido.

El encuentro se disputaba con el resultado ya definido: Cruzeiro ganaba 1-0 gracias al gol de Kaio Jorge y se encaminaba a celebrar el título estadual. Sin embargo, cuando el reloj ya marcaba tiempo cumplido, una acción aislada desencadenó el conflicto.

Todo comenzó cuando el arquero de Atlético Mineiro, Everson , detuvo un remate bajo y quedó con la pelota controlada. En ese momento el delantero Christian , de Cruzeiro, fue a disputar el rebote y terminó impactando con su cuerpo contra la cabeza del arquero , lo que provocó una inmediata reacción del guardameta.

Furioso, Everson derribó al atacante rival y comenzó a insultarlo a centímetros de su rostro , lo que generó la intervención de varios futbolistas. En cuestión de segundos, el incidente derivó en empujones, golpes de puño, patadas y forcejeos entre jugadores de ambos equipos , en una escena que se extendió por distintos sectores del campo de juego.

Hulk y un argentino en el centro del conflicto

Uno de los momentos más tensos se produjo en la mitad de la cancha, donde el defensor argentino Lucas Villalba protagonizó un fuerte cruce con el delantero brasileño Hulk.

Según las imágenes del partido, el exjugador de Argentinos Juniors lanzó una patada que impactó en la cabeza del atacante brasileño, quien respondió con un golpe que terminó conectando en la nuca del defensor argentino antes de que otros futbolistas lograran separarlos. Ni siquiera la intervención de la seguridad del estadio logró frenar de inmediato el conflicto, que se prolongó durante varios minutos.

Cruzeiro fue campeón pese al escándalo

Más allá del bochornoso final, el resultado deportivo quedó definido. Cruzeiro se impuso 1-0 ante Atlético Mineiro y conquistó el Campeonato Mineiro, alcanzando su título estadual número 39.

Además, el club volvió a levantar el trofeo por primera vez desde 2019, aunque el cierre violento del partido terminó opacando la celebración.

