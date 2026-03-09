9 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
tremendo

Escándalo en Brasil: batalla campal en la final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

Cruzeiro venció 1-0 a Atlético Mineiro y se consagró campeón en Brasil, pero el partido terminó con una violenta pelea entre jugadores. Mirá lo sucedido.

La final del Campeonato Mineiro de Brasil terminó con una pelea generalizada entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro.

La final del Campeonato Mineiro de Brasil terminó con una pelea generalizada entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro.

Por Sitio Andino Deportes

La final del Campeonato Mineiro en Brasil terminó envuelta en un verdadero escándalo, luego de que una batalla campal entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro desatara el caos sobre el campo de juego en los minutos finales del partido.

El encuentro se disputaba con el resultado ya definido: Cruzeiro ganaba 1-0 gracias al gol de Kaio Jorge y se encaminaba a celebrar el título estadual. Sin embargo, cuando el reloj ya marcaba tiempo cumplido, una acción aislada desencadenó el conflicto.

Lee además
una lider global de jci llega a la provincia de mendoza para impulsar el liderazgo joven y el networking
Actividades

Una líder global de JCI llega a la provincia de Mendoza para impulsar el liderazgo joven y el networking
La abogada detenida en Brasil por racismo agravó su situación y arriesga varios años de cárcel
Irá a juicio

Giro en el caso de la abogada acusada de racismo en Brasil: podría ir a prisión
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2030820109778817074&partner=&hide_thread=false

El choque que desató la pelea en Brasil

Todo comenzó cuando el arquero de Atlético Mineiro, Everson, detuvo un remate bajo y quedó con la pelota controlada. En ese momento el delantero Christian, de Cruzeiro, fue a disputar el rebote y terminó impactando con su cuerpo contra la cabeza del arquero, lo que provocó una inmediata reacción del guardameta.

Furioso, Everson derribó al atacante rival y comenzó a insultarlo a centímetros de su rostro, lo que generó la intervención de varios futbolistas. En cuestión de segundos, el incidente derivó en empujones, golpes de puño, patadas y forcejeos entre jugadores de ambos equipos, en una escena que se extendió por distintos sectores del campo de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrasileiraoAR/status/2030866092311081044&partner=&hide_thread=false

Hulk y un argentino en el centro del conflicto

Uno de los momentos más tensos se produjo en la mitad de la cancha, donde el defensor argentino Lucas Villalba protagonizó un fuerte cruce con el delantero brasileño Hulk.

Según las imágenes del partido, el exjugador de Argentinos Juniors lanzó una patada que impactó en la cabeza del atacante brasileño, quien respondió con un golpe que terminó conectando en la nuca del defensor argentino antes de que otros futbolistas lograran separarlos. Ni siquiera la intervención de la seguridad del estadio logró frenar de inmediato el conflicto, que se prolongó durante varios minutos.

Cruzeiro fue campeón pese al escándalo

Más allá del bochornoso final, el resultado deportivo quedó definido. Cruzeiro se impuso 1-0 ante Atlético Mineiro y conquistó el Campeonato Mineiro, alcanzando su título estadual número 39.

Además, el club volvió a levantar el trofeo por primera vez desde 2019, aunque el cierre violento del partido terminó opacando la celebración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2030784413609402771&partner=&hide_thread=false

Preguntas y respuestas clave sobre el escándalo en la final del Mineiro

Que pasó en la final del Campeonato Mineiro

El partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó con una pelea generalizada entre jugadores de ambos equipos.

Quién ganó el Campeonato Mineiro 2026

Cruzeiro se consagró campeón tras vencer 1-0 a Atlético Mineiro.

Quién hizo el gol del título para Cruzeiro

El único gol del partido lo marcó el delantero Kaio Jorge.

Qué jugadores protagonizaron el cruce más fuerte

Uno de los enfrentamientos más tensos fue entre el argentino Lucas Villalba y el delantero brasileño Hulk.

Temas
Seguí leyendo

Colapinto acelera en China y acá te contamos todas las novedades

El mendocino Santero tuvo revancha en el TC: mirá cómo quedó el campeonato y lo que se viene

Dos mendocinos en Los Pumas para la Nations Championships

Sebastián Báez dio el golpe en Indian Wells

Del sur mendocino al fútbol femenino profesional chileno

Triunfo mendocino en la tradicional en la 80° Regata Internacional de la Vendimia

La Lepra y el Lobo tienen día y hora para la fecha 10 del Apertura

Toviggino salió fuerte a bancar a Tapia y enloqueció a todos: "Es el mejor presidente de la historia"

LO QUE SE LEE AHORA
dos mendocinos en los pumas para la nations championships
vamos argentina

Dos mendocinos en Los Pumas para la Nations Championships

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..
Cerró la votación

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados
Caída mortal

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo