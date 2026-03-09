Joaquín Juri, la joya de Godoy Cruz que empieza a ilusionar al fútbol mendocino

Joaquín Juri , delantero del Tomba, es uno de los juveniles que más expectativas genera en el club.

Mientras el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba busca recuperar peso ofensivo en Primera División , en las inferiores del club hay un nombre que empieza a generar expectativa: Joaquín Juri . Repasá con Sitio Andino la historia de esta figura destacada del deporte local.

El delantero mendocino tiene 16 años y en algunos días cumplirá 17 , pero ya empieza a recorrer un camino que ilusiona en el Tomba. De hecho, el año pasado debutó en la Reserva cuando apenas tenía 15 años , una señal clara de la confianza que el club deposita en su proyección.

Además, durante la última temporada se destacó como uno de los goleadores de la Séptima División , lo que lo posicionó como una de las promesas más importantes de la cantera bodeguera . En el Expreso lo tienen en la mira porque necesitan volver a los primeros planos tras un comienzo errante en la Primera Nacional.

Los primeros pasos de Joaquín Juri en el fútbol fueron simples, lejos todavía de las canchas grandes. El propio juvenil recordó que su historia comenzó jugando en un polideportivo , hasta que apareció la primera oportunidad de sumarse a un club.

El protagonista indicó: “El fútbol empezó para mí jugando en un poli. Había un técnico, Andrés Morelato, que quiso llevarme a Godoy Cruz cuando era chico. Fui unas semanas, pero en ese momento no quise seguir”.

Luego su camino continuó en Andes Talleres, donde permaneció varios años antes de que el Tomba volviera a interesarse en él. El delantero explicó: “Mi papá nos llevó a mí y a mi hermano a Andes Talleres. Estuve tres o cuatro años ahí y después Godoy Cruz volvió a buscarme. Ahí acepté y terminé llegando al club”.

Su llegada definitiva a las inferiores del Expreso se produjo en 2022, cuando comenzó a integrarse al proyecto formativo de la institución.

Juri Tomba (2)

Un delantero que busca el uno contra uno

Juri puede jugar como centrodelantero o como extremo, aunque tiene una preferencia clara dentro del campo. El juvenil detalló: “Juego de nueve o de extremo, pero me gusta más tirarme a los costados para buscar el mano a mano con los defensores”.

Entre sus principales características destaca la velocidad y el desequilibrio ofensivo. En ese sentido, explicó: “Me considero un jugador rápido, que intenta siempre el uno contra uno y atacar la espalda de los defensores”.

A la hora de mencionar un referente futbolístico, el juvenil tampoco dudó. El delantero afirmó: “Desde chico siempre me gustó Cristiano Ronaldo, es un jugador que me marcó mucho”.

La motivación de seguir creciendo

El atacante mendocino reconoció que el interés que empezó a despertar dentro del club lo impulsó a seguir trabajando. El juvenil señaló: “Cuando me di cuenta de que se estaban fijando en mí desde chico me motivó mucho más a entrenar y a esforzarme”.

Y también dejó claro cuál es el objetivo que lo impulsa todos los días. El futbolista expresó: “El sueño de cualquier futbolista es debutar en Primera, ya sea en Godoy Cruz o en cualquier club”.

Juri Tomba (3)

Entrenamiento, estudio y fútbol

La vida del juvenil se divide entre los entrenamientos y la escuela, dentro del esquema formativo del club. Juri explicó: “Entrenamos desde las ocho de la mañana hasta cerca del mediodía. Después nos bañamos con los compañeros, comemos en el comedor y a la una y media entramos a la escuela”.

Ese ritmo se repite tres veces por semana, en una rutina que combina formación deportiva y educación. Mientras tanto, Joaquín Juri sigue creciendo en silencio en las inferiores de Godoy Cruz, con el objetivo de dar algún día el salto definitivo a la Primera División.

Preguntas clave sobre Joaquín Juri

Quién es Joaquín Juri

Es un delantero mendocino de 16 años que en marzo cumplirá 17 y juega en las inferiores de Godoy Cruz.

En qué división jugó el año pasado

Durante la última temporada fue goleador de la Séptima División del Tomba.

Cuándo debutó en Reserva

Debutó en marzo del año pasado con 15 años.

Cuál es su sueño en el fútbol

El delantero mendocino sueña con debutar en la Primera División de Godoy Cruz.