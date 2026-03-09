9 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
destacado

Joaquín Juri, la joya de Godoy Cruz que empieza a ilusionar al fútbol mendocino

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba cuenta con una de las cartas goleadores del Fútbol local en sus inferiores. Mirá su historia.

Joaquín Juri, delantero del Tomba, es uno de los juveniles que más expectativas genera en el club.

Joaquín Juri, delantero del Tomba, es uno de los juveniles que más expectativas genera en el club.

El delantero mendocino tiene 16 años y en algunos días cumplirá 17, pero ya empieza a recorrer un camino que ilusiona en el Tomba. De hecho, el año pasado debutó en la Reserva cuando apenas tenía 15 años, una señal clara de la confianza que el club deposita en su proyección.

Lee además
El Club Deportivo Maipú afronta un duro desafío ante Atlante el otgro lunes.
el detalle completo

Fútbol argentino: cuándo vuelven a jugar los equipos mendocinos tras el paro
En el Feliciano Gambarte hubo bronca, silbidos e imágenes que resumen el momento del Tomba.
mal momento

Godoy Cruz tocó fondo: invasión, butacas volando y el escudo que se despegó de la camiseta
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2031006065416954357&partner=&hide_thread=false

De un poli a las inferiores del Tomba

Los primeros pasos de Joaquín Juri en el fútbol fueron simples, lejos todavía de las canchas grandes. El propio juvenil recordó que su historia comenzó jugando en un polideportivo, hasta que apareció la primera oportunidad de sumarse a un club.

El protagonista indicó: “El fútbol empezó para mí jugando en un poli. Había un técnico, Andrés Morelato, que quiso llevarme a Godoy Cruz cuando era chico. Fui unas semanas, pero en ese momento no quise seguir”.

Luego su camino continuó en Andes Talleres, donde permaneció varios años antes de que el Tomba volviera a interesarse en él. El delantero explicó: “Mi papá nos llevó a mí y a mi hermano a Andes Talleres. Estuve tres o cuatro años ahí y después Godoy Cruz volvió a buscarme. Ahí acepté y terminé llegando al club”.

Su llegada definitiva a las inferiores del Expreso se produjo en 2022, cuando comenzó a integrarse al proyecto formativo de la institución.

Juri Tomba (2)

Un delantero que busca el uno contra uno

Juri puede jugar como centrodelantero o como extremo, aunque tiene una preferencia clara dentro del campo. El juvenil detalló: “Juego de nueve o de extremo, pero me gusta más tirarme a los costados para buscar el mano a mano con los defensores”.

Entre sus principales características destaca la velocidad y el desequilibrio ofensivo. En ese sentido, explicó: “Me considero un jugador rápido, que intenta siempre el uno contra uno y atacar la espalda de los defensores”.

A la hora de mencionar un referente futbolístico, el juvenil tampoco dudó. El delantero afirmó: “Desde chico siempre me gustó Cristiano Ronaldo, es un jugador que me marcó mucho”.

La motivación de seguir creciendo

El atacante mendocino reconoció que el interés que empezó a despertar dentro del club lo impulsó a seguir trabajando. El juvenil señaló: “Cuando me di cuenta de que se estaban fijando en mí desde chico me motivó mucho más a entrenar y a esforzarme”.

Y también dejó claro cuál es el objetivo que lo impulsa todos los días. El futbolista expresó: “El sueño de cualquier futbolista es debutar en Primera, ya sea en Godoy Cruz o en cualquier club”.

Juri Tomba (3)

Entrenamiento, estudio y fútbol

La vida del juvenil se divide entre los entrenamientos y la escuela, dentro del esquema formativo del club. Juri explicó: “Entrenamos desde las ocho de la mañana hasta cerca del mediodía. Después nos bañamos con los compañeros, comemos en el comedor y a la una y media entramos a la escuela”.

Ese ritmo se repite tres veces por semana, en una rutina que combina formación deportiva y educación. Mientras tanto, Joaquín Juri sigue creciendo en silencio en las inferiores de Godoy Cruz, con el objetivo de dar algún día el salto definitivo a la Primera División.

Preguntas clave sobre Joaquín Juri

Quién es Joaquín Juri

Es un delantero mendocino de 16 años que en marzo cumplirá 17 y juega en las inferiores de Godoy Cruz.

En qué división jugó el año pasado

Durante la última temporada fue goleador de la Séptima División del Tomba.

Cuándo debutó en Reserva

Debutó en marzo del año pasado con 15 años.

Cuál es su sueño en el fútbol

El delantero mendocino sueña con debutar en la Primera División de Godoy Cruz.

Temas
Seguí leyendo

¡Que se vayan todos! el Tomba igualó ante el Deportivo Madryn y lleva 8 meses sin ganar

Escándalo en Barcelona por Messi

Arrancan los octavos de la Champions: el panorama completo

Los argentinos Varrone y Colnaghi ya tienen próxima carrera en la Fórmula 2 y Fórmula 3

Colapinto acelera en China y acá te contamos todas las novedades

El mendocino Santero tuvo revancha en el TC: mirá cómo quedó el campeonato y lo que se viene

Dos mendocinos en Los Pumas para la Nations Championships

Sebastián Báez dio el golpe en Indian Wells

LO QUE SE LEE AHORA
La final del Campeonato Mineiro de Brasil terminó con una pelea generalizada entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro.
tremendo

Batalla campal en la final mineira del fútbol brasileño

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..
Cerró la votación

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo

Marcela Gaua, Reina Nacional de la Vendimia 1988, realizó un llamado a la solidaridad. 
qué le pasó

El desesperado pedido de Marcela Gaua, ex reina de la Vendimia, tras el Acto Central