Godoy Cruz tocó fondo: invasión, butacas volando y el escudo que se despegó de la camiseta

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba empató 0-0 con Deportivo Madryn, sigue sin ganar en 2026 y el Gambarte explotó. Mirá lo que pasó.

En el Feliciano Gambarte hubo bronca, silbidos e imágenes que resumen el momento del Tomba.

El equipo no ganó en lo que va de 2026, fue eliminado de la Copa Argentina y el clima explotó: hubo invasión de cancha, volaron butacas y los insultos apuntaron directo a la Comisión Directiva que lidera José Mansur.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/2028253314773553152&partner=&hide_thread=false

El escudo despegado de Godoy Cruz: símbolo de una identidad en crisis

Mientras Godoy Cruz no logra identidad dentro de la cancha, algunos jugadores tuvieron que acomodarse el escudo que se despegaba de la camiseta. En otras, directamente el parche no estaba firme.

No es un detalle menor. Es una postal que resume el presente del club: un equipo desconectado, sin rumbo y sin pertenencia clara.

Los hinchas lo sintieron. Cantaron durante todo el partido contra los jugadores, luego contra el cuerpo técnico y finalmente contra la dirigencia. El “que se vayan todos” retumbó en el Gambarte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Primeranaciona/status/2028232734653444109&partner=&hide_thread=false

Invasión, butacas volando y un Gambarte fuera de control

Ni bien terminó el 0-0, varios hinchas de Godoy Cruz invadieron el campo de juego para ir a buscar a los jugadores. La policía intervino rápido, pero el clima fue tenso.

Desde la platea sur volaron butacas hacia el césped mientras el plantel se retiraba insultado. Detrás de la platea norte, un grupo esperó a los dirigentes para increparlos.

El vicepresidente Fernando Muñoz dio la cara, pero no pudo dialogar y terminó retirándose. El estadio fue un hervidero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/2028237752718753896&partner=&hide_thread=false

Mariano Toedtli en la cuerda floja y un plantel sin reacción

Godoy Cruz no solo no gana: no juega bien. El equipo de Mariano Toedtli carece de profundidad, sorpresa y contundencia. En los parates para hidratarse se vieron gestos de reproche entre jugadores y cuerpo técnico, una señal interna preocupante.

Toedtli suspendió la conferencia de prensa y su continuidad es una incógnita.

Con el paro de la AFA, el Tomba tendrá dos semanas sin competencia antes de recibir a Ferro el 14 de marzo. Tiempo hay; margen, cada vez menos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegolibreradio/status/2028272613424796041&partner=&hide_thread=false

Un descenso reciente y una dirigencia cuestionada

Tras el descenso consumado en 2025, Godoy Cruz prometió un regreso inmediato. Pero el 2026 comenzó sin identidad futbolística, sin resultados y con decisiones dirigenciales que vuelven a ser cuestionadas.

El año pasado se sostuvo demasiado a entrenadores que no daban respuestas y el club lo pagó caro. La historia parece repetirse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColuchiF/status/2028236615269621929&partner=&hide_thread=false

¿Qué pasó con Godoy Cruz ante Deportivo Madryn?

Godoy Cruz empató 0-0 ante Deportivo Madryn por la Primera Nacional 2026, sigue sin ganar en el año y los hinchas explotaron con invasión de cancha e insultos a la dirigencia. Durante el partido, algunos jugadores tuvieron el escudo de la camiseta despegado, una imagen que simboliza la crisis de identidad del equipo. El entrenador Mariano Toedtli quedó en la cuerda floja y su continuidad dependerá de lo que decida la dirigencia en las próximas horas.

