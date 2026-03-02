Godoy Cruz tocó fondo: invasión, butacas volando y el escudo que se despegó de la camiseta

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba volvió a decepcionar en el Feliciano Gambarte, empató sin goles ante Deportivo Madryn y profundizó una crisis que ya es deportiva e institucional, en la Primera Nacional.
El equipo no ganó en lo que va de 2026, fue eliminado de la Copa Argentina y el clima explotó: hubo invasión de cancha, volaron butacas y los insultos apuntaron directo a la Comisión Directiva que lidera José Mansur.
El Tomba acumula tres empates consecutivos en la Primera Nacional 2026, no encuentra funcionamiento y perdió la paciencia de su gente. El operativo retorno a Primera ya arrancó cuesta arriba. Pero la imagen que quedó fue todavía más fuerte.
Mientras Godoy Cruz no logra identidad dentro de la cancha, algunos jugadores tuvieron que acomodarse el escudo que se despegaba de la camiseta. En otras, directamente el parche no estaba firme.
No es un detalle menor. Es una postal que resume el presente del club: un equipo desconectado, sin rumbo y sin pertenencia clara.
Los hinchas lo sintieron. Cantaron durante todo el partido contra los jugadores, luego contra el cuerpo técnico y finalmente contra la dirigencia. El “que se vayan todos” retumbó en el Gambarte.
Ni bien terminó el 0-0, varios hinchas de Godoy Cruz invadieron el campo de juego para ir a buscar a los jugadores. La policía intervino rápido, pero el clima fue tenso.
Desde la platea sur volaron butacas hacia el césped mientras el plantel se retiraba insultado. Detrás de la platea norte, un grupo esperó a los dirigentes para increparlos.
El vicepresidente Fernando Muñoz dio la cara, pero no pudo dialogar y terminó retirándose. El estadio fue un hervidero.
Godoy Cruz no solo no gana: no juega bien. El equipo de Mariano Toedtli carece de profundidad, sorpresa y contundencia. En los parates para hidratarse se vieron gestos de reproche entre jugadores y cuerpo técnico, una señal interna preocupante.
Toedtli suspendió la conferencia de prensa y su continuidad es una incógnita.
Con el paro de la AFA, el Tomba tendrá dos semanas sin competencia antes de recibir a Ferro el 14 de marzo. Tiempo hay; margen, cada vez menos.
Tras el descenso consumado en 2025, Godoy Cruz prometió un regreso inmediato. Pero el 2026 comenzó sin identidad futbolística, sin resultados y con decisiones dirigenciales que vuelven a ser cuestionadas.
El año pasado se sostuvo demasiado a entrenadores que no daban respuestas y el club lo pagó caro. La historia parece repetirse.
