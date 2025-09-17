Alerta

El corte de agua programado para el jueves en Ciudad fue suspendido

El corte de agua programado en varias zonas de Ciudad fue suspendido. La noticia fue dada a conocer por las autoridades de AYSAM.

El corte de agua programado para el jueves en Ciudad fue suspendido.

El corte de agua programado para el jueves en Ciudad fue suspendido.

 Por Natalia Mantineo

Un cambio de planes de último momento traerá alivio a cientos de mendocinos que residen en la Ciudad. Y es que el corte de agua programado para este jueves 18 de septiembre, día en que la temperatura máxima podría trepar a los 31 grados, fue suspendido hasta nuevo aviso.

Corte de agua, suspendido: las causas

Según informó la empresa, la decisión se tomó por "cuestiones operativas". Aunque no se dieron mayores precisiones sobre las causas, la suspensión significa que el servicio de agua potable funcionará con normalidad durante la jornada del jueves.

Aysam informará oportunamente la nueva fecha para la realización de los trabajos de mantenimiento necesarios.

