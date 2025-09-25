Demolieron un búnker delictivo en Guaymallén tras una serie de robos a comercios

Un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén permitió detener a seis delincuentes. Además, se esclarecieron varios hechos de robo agravado y recuperaron una vivienda usurpada en Villa Nueva, Guaymallén , que fue demolida por haber funcionado como búnker de una banda delictiva.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus , y el intendente Marcos Calvente supervisaron el procedimiento, realizado en el inmueble que, según la investigación, era utilizado como aguantadero y depósito de mercadería robada.

“ Es un importante hito en el cierre de un sistema delictivo que comenzó cerca de mayo, con investigaciones de distintas causas y mucho trabajo de la Comisaría Novena”, expresó Rus durante la demolición. La funcionaria explicó que la organización “ se dedicaba a robar y usaba esta casa como búnker , como aguantadero para resguardar lo robado y no ser encontrados”.

En ese marco, detalló que se realizaron varios allanamientos que derivaron en la detención de seis imputados vinculados a causas de robo. “ Seguimos la causa de cerca porque lo que queremos es que haya condenas efectivas ”, remarcó Rus, quien además destacó la coordinación con el municipio para evitar nuevas usurpaciones en la propiedad.

Detenciones y hechos de robo esclarecidos

Los hechos esclarecidos corresponden a robos a distintos comercios de la zona, entre ellos los locales Arrecife y Priscila, la carnicería Muscianisi y un café de Bandera de los Andes. “En uno de los allanamientos se encontraron incluso las perchas de uno de los locales”, precisó la ministra.

demolición, robo, guaymallén, mercedes rus, marcos calvente Los hechos esclarecidos corresponden a robos a distintos comercios de la zona Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Rus destacó la articulación con la Municipalidad de Guaymallén: “Desde el primer momento pedimos colaboración para cercar el lugar y evitar que fuera nuevamente usurpado. Yo me reuní con los titulares registrales el 6 de junio y prestaron su colaboración para avanzar en un procedimiento exprés de demolición. Fue muy rápido porque entendimos que no solo estaba en juego lo urbanístico, sino la seguridad pública”.

Por su parte, el intendente Calvente explicó que la demolición fue planificada en detalle. “Primero cortamos los servicios esenciales y luego avanzamos con la demolición total de la vivienda. El objetivo fue dejar el predio cerrado y en condiciones para que no vuelva a ser usurpado ni utilizado con fines delictivos”, señaló.

El jefe comunal recordó que la intervención se originó tras un reclamo vecinal en mayo. “Gracias a la investigación del Ministerio de Seguridad, logramos armar un plan de trabajo para desarticular la banda, desalojar a los ocupantes y concretar la demolición”, dijo.

mercedes rus, marcos calvente, guaymallén "Fue muy rápido porque entendimos que no solo estaba en juego lo urbanístico, sino la seguridad pública”, afirmó Rus Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Coordinación entre Seguridad y la Municipalidad

Durante la supervisión, vecinos de la zona señalaron que la situación delictiva mejoró tras la intervención, aunque expresaron temor por la presencia en las inmediaciones de un hombre apodado el Pelado, señalado como líder de la banda.

Consultada al respecto, Rus reconoció que “si bien hay varios imputados, no todos están en prisión. Queremos que de una vez por todas se les dé una condena que los saque de este circuito delictivo”.

En diálogo con los medios de comunicación, la ministra también fue consultada sobre hechos recientes vinculados al narcotráfico en otras provincias. “Es un hecho gravísimo que alerta a todo el país, porque se trata de bandas delictivas a gran escala. Por eso en Mendoza estamos consolidando un plan regional de seguridad junto a San Juan y San Luis, para que Cuyo sea incómodo para el narcotráfico”, afirmó.

En ese sentido, adelantó que en los próximos días se espera la visita de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para inaugurar una nueva sede federal en Guaymallén. El espacio, cedido por el municipio, será utilizado por fuerzas federales para reforzar las investigaciones en materia de drogas. “Todo esto colabora en la seguridad, no solo de Guaymallén, sino de la provincia entera”, cerró Rus.