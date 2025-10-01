1 de octubre de 2025
Sitio Andino
Legislatura provincial

El gobierno de Mendoza presenta el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, baja de impuestos y pedido de roll over

El ministro Víctor Fayad expondrá los lineamientos del proyecto ante la Legislatura. Baja de impuestos, equilibrio fiscal y fuerte inversión en obra pública.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza envió el martes a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026, junto con Avalúo e Impositiva, que este miércoles será presentado ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras por el ministro Víctor Fayad.

Los principales lineamientos del Presupuesto 2026 de Alfredo Cornejo

El proyecto fue elaborado en base a las variables nacionales previstas para el año próximo: un aumento del PBI del 4,5%, una inflación del 10% y un dólar a $1.400.

“La idea es sostener la línea que traemos en los últimos años, que es no aumentar impuestos, seguir bajándolos. Hay baja de (algunas alícuotas en) Ingresos Brutos. Vamos a tener un aumento en las partidas de educación, seguridad y salud, y vamos a intentar mantener lo que se ha ejecutado en este año”, señaló el gobernador.

El mandatario aclaró que se persiguió el equilibrio fiscal porque “el superávit de nada nos sirve cuando queremos sostener la obra pública y las obras de infraestructura”.

30 de septiembre, reforma estatuto empleado publico, senado, senadores, legislatura
La Legislatura comienza a debatir el proyecto de Presupuesto 2026 desde este miércoles.

La Legislatura comienza a debatir el proyecto de Presupuesto 2026 desde este miércoles.

Presupuesto 2026 de Mendoza: inversión en obra pública

Cornejo remarcó que, pese a que el Gobierno nacional apuesta a que las obras las ejecute el sector privado, la Provincia seguirá financiándolas: “Hasta tanto aparezca ese sector privado, vamos a tener que seguir sosteniendo rutas y líneas de transporte eléctrico desde el Estado provincial”.

En ese sentido, el expediente que desde hoy comenzará a ser debatido por la Legislatura prevé recursos propios para obras, así como los correspondientes al Fondo de Resarcimiento y créditos por los que ya tiene autorización legislativa para tomar en el mercado financiero internacional.

Pedido de roll over en el Presupuesto 2026 de Cornejo

El ministro Fayad había anticipado que el proyecto incluye un nuevo pedido de roll over de la deuda provincial que vence el año próximo.

Se trata de unos 100 mil millones de pesos y 117 millones de dólares, por la deuda contraída en 2016, que la cartera de Hacienda y Finanzas pretende modificar el perfil, con la colocación de títulos en pesos.

