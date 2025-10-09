General Alvear: un incendio causado por cazadores arrasó más de 100 hectáreas

Incendios causados por cazadores de liebres en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales







Durante la jornada de este miércoles se registraron cuatro incendios de malezas en distintos puntos del departamento de General Alvear. Bomberos y brigadistas trabajaron arduamente para sofocar las llamas de los distintos focos ígneos.

El incendio de mayor magnitud se registró al norte de Ruta 202, poniendo en riesgo viviendas y vidas humanas. Según testigos, fue causado por dos cazadores. El primero de los siniestros ocurrió a las 11:02 en calle Centenario y Juan Pablo I, donde se prendió fuego un sector de maleza próximo a viviendas. Poco después, a las 11:39, en calle Artola y Ruta 202, se desató un incendio de mayor magnitud que afectó unas 100 hectáreas, dañando además postes y alambrados.

A las 15:30 se registró otro foco en calle O, entre 16 y 13, y a las 15:50 un cuarto incendio fue combatido en Ruta 143 Norte y calle D, con una afectación estimada de media hectárea. Bomberos Voluntarios de General Alvear, brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Defensa Civil y personal de Servicios Públicos de la Municipalidad de General Alvear. También intervino personal de EDEMSA.

Javier Velasco, director de Defensa Civil, dialogó con Noticiero Andino y se refirió a las causas del incendio: "Había personal de vialidad, marcando una parte de la Ruta 202 que nos comentaron que habían dos pibes librieros (cazadores de liebres), que pasaron de la Ruta al norte, por donde pasa la línea de alta tensión que alimenta nuestra ciudad, ellos fueron los que prendieron el fuego".

Javier Velasco contó los detalles sobre los incendios causados en General Alvear Embed - DOS CAZADORES PROVOCARON EL INCENDIO AL NORTE DE RP 202