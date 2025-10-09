Alejandro Molero volvió a su escuela y participó de las Olimpíadas Técnicas en General Alvear

La Escuela Técnica Jorge Barraquero de General Alvear vivió una jornada especial este jueves con la realización de las Olimpíadas Técnicas , una propuesta de educación que combina el aprendizaje con la creatividad, el trabajo en equipo y la emoción del reencuentro. Entre los presentes, se destacó la participación del intendente Alejandro Molero , exalumno de la institución, quien no ocultó su entusiasmo al volver a caminar los pasillos de su escuela secundaria.

La actividad, desarrollada durante la mañana, reunió a estudiantes de distintos cursos en un clima de compañerismo y sana competencia. El objetivo central de estas olimpíadas es romper con las prácticas educativas tradicionales, promoviendo un enfoque lúdico, participativo y colaborativo. La propuesta busca no solo mejorar los resultados académicos, sino también fortalecer el sentido de pertenencia de los estudiantes con la institución.

Durante la jornada, el intendente Molero participó activamente de cada una de las actividades junto a los alumnos. Visiblemente emocionado, compartió anécdotas de su paso por la escuela y reflexionó sobre la importancia de la formación técnica en la actualidad.

“Volver al colegio para uno es muy especial. Este colegio ha sido muy importante en mi vida, no solo por la formación, sino por las vivencias. Mi padre participó en su construcción, cursé en el edificio viejo y luego viví la inauguración del nuevo. Fui parte del cambio cuando pasó de ser un colegio solo de varones a mixto. Este lugar nos formó como personas, nos enseñó a respetar, a valorar nuestras capacidades, a entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Y eso es lo que veo hoy en estas olimpíadas: chicos que desarrollan talento, creatividad y pasión” , expresó Molero con emoción.

El jefe comunal también destacó el impacto de las nuevas tecnologías en la formación técnica: “nosotros trabajábamos con herramientas más rudimentarias. Hoy veo tornos computarizados, uso de inteligencia artificial… Es impresionante la evolución. Los técnicos tienen una responsabilidad enorme en la Argentina que se viene. Hacen falta más técnicos, y este tipo de iniciativas los forma no solo como profesionales, sino como ciudadanos comprometidos”.

Por su parte, la directora del establecimiento, Gabriela Tormo, valoró la iniciativa como un espacio integrador y de reconocimiento para los estudiantes que están por culminar su trayecto escolar.

“Esta actividad busca que los chicos puedan compartir una jornada diferente, especialmente los de sexto año, que ya están terminando. Es una forma de premiarlos. Se forman grupos que deben resolver tareas específicas en un tiempo determinado, y son evaluados por sus compañeros de quinto año. Esto también prepara a los futuros egresados para lo que viene. Se trata de una experiencia constructiva, donde comparten conocimientos, vivencias y refuerzan los vínculos”, explicó la directora.

Tormo también destacó el impacto de la visita del intendente y otras autoridades: “ha sido una jornada muy linda. La presencia de Alejandro, de Educación, y las historias compartidas, motivaron mucho a los chicos. Es un reflejo del trabajo de todo el año, pero también de los seis años de formación que tienen en esta escuela”.