7 de octubre de 2025
Sitio Andino
9° edición

Tras seis años, vuelve la Expo Cerdo a General Alvear: cuándo será

El departamento será sede, en su novena edición, de una de las principales ferias agroindustriales del sur mendocino sobre producción porcina.

Por Sitio Andino Departamentales

El sector agroindustrial del sur de Mendoza volverá a ser sede, tras seis años, de la 9ª edición de la Expo Cerdo. El evento reunirá a productores, empresarios y público interesado en la actividad porcina. El predio de la Bodega Faraón, en General Alvear, será el escenario de jornadas de capacitación y entretenimiento, que incluirán degustaciones y actividades abiertas a la comunidad.

Vuelve la Expo Cerdo a General Alvear: qué habrá y cuándo se realizará

Los días 17 y 18 de octubre, en Calle 10 y Ruta Nacional 188, la Bodega Faraón se convertirá en el punto de encuentro clave para productores, técnicos, empresas y público general. Con propuestas innovadoras y una agenda recargada, esta nueva edición buscará revalorizar la actividad porcina como motor del desarrollo regional.

expo cerdo - General Alvear

Con el objetivo de capacitar y abordar temas vinculados con la genética y la producción local, los organizadores vienen trabajando desde hace meses en los preparativos del evento. En diálogo con la prensa, Julia Pungitori, asesora de granjas, destacó: “Estamos trabajando con un grupo de siete productores que realizaron mejoras en sus instalaciones, incorporaron genética y optimizaron el manejo nutricional, con excelentes resultados productivos.”

Además de promover la calidad de los productos -tanto a nivel nutricional como sanitario-, la exposición busca impulsar la eficiencia y productividad del sector.

El viernes 17 se llevarán a cabo las jornadas técnicas, con la participación especial del médico veterinario Jorge Brunori, miembro del INTA Marcos Juárez y referente en el área porcina. En tanto, el sábado 18 se realizará un taller de inseminación artificial y manejo reproductivo, enfocado en la mejora genética y coordinado por especialistas del rubro.

Mirá la entrevista completa:

