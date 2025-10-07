Tras seis años, vuelve la Expo Cerdo a General Alvear: cuándo será

El sector agroindustrial del sur de Mendoza volverá a ser sede, tras seis años, de la 9ª edición de la Expo Cerdo. El evento reunirá a productores, empresarios y público interesado en la actividad porcina. El predio de la Bodega Faraón, en General Alvear, será el escenario de jornadas de capacitación y entretenimiento, que incluirán degustaciones y actividades abiertas a la comunidad.

Vuelve la Expo Cerdo a General Alvear: qué habrá y cuándo se realizará Los días 17 y 18 de octubre, en Calle 10 y Ruta Nacional 188, la Bodega Faraón se convertirá en el punto de encuentro clave para productores, técnicos, empresas y público general. Con propuestas innovadoras y una agenda recargada, esta nueva edición buscará revalorizar la actividad porcina como motor del desarrollo regional.

expo cerdo - General Alvear Foto: Mun. de General Alvear Con el objetivo de capacitar y abordar temas vinculados con la genética y la producción local, los organizadores vienen trabajando desde hace meses en los preparativos del evento. En diálogo con la prensa, Julia Pungitori, asesora de granjas, destacó: “Estamos trabajando con un grupo de siete productores que realizaron mejoras en sus instalaciones, incorporaron genética y optimizaron el manejo nutricional, con excelentes resultados productivos.”

Además de promover la calidad de los productos -tanto a nivel nutricional como sanitario-, la exposición busca impulsar la eficiencia y productividad del sector.

El viernes 17 se llevarán a cabo las jornadas técnicas, con la participación especial del médico veterinario Jorge Brunori, miembro del INTA Marcos Juárez y referente en el área porcina. En tanto, el sábado 18 se realizará un taller de inseminación artificial y manejo reproductivo, enfocado en la mejora genética y coordinado por especialistas del rubro. Mirá la entrevista completa: Embed - VUELVE LA EXPOCERDO EL 17 Y 18 DE OCTUBRE