General Alvear garantiza el acceso a la educación temprana con nuevas preinscripciones

Desde la Dirección de Educación del Municipio de General Alvear se informa que se encuentran abiertas las Preinscripciones 2026 para los Jardines Maternales Municipales, destinadas a niñas y niños de todo el departamento.
10 de octubre de 2025
General Alvear abrió la convocatoria 2026 para los jardines maternales, priorizando a hijos de empleados municipales, docentes y niños con CUD.
Las familias interesadas deberán presentarse con la siguiente documentación obligatoria: DNI del menor y de los responsables (original y copia), fotocopia del acta de nacimiento, certificado de discapacidad, trabajo o estudio, y un folio A4.
De esta manera, se continúa garantizando el acceso a una educación temprana inclusiva y de calidad para las familias alvearenses.