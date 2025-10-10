10 de octubre de 2025
General Alvear garantiza el acceso a la educación temprana con nuevas preinscripciones

General Alvear abrió la convocatoria 2026 para los jardines maternales, priorizando a hijos de empleados municipales, docentes y niños con CUD.

Jardines maternales en General Alvear.

Jardines maternales en General Alvear.

El proceso en General Alvear se desarrollará en dos etapas:

  • Primera prioridad, del 6 al 17 de octubre, destinada a hijos e hijas de empleados municipales, de docentes y no docentes, y a niños con Certificado Único de Discapacidad (C.U.D).
  • Segunda prioridad, del 20 al 31 de octubre, para niños con domicilio cercano al jardín o cuyos padres trabajen en las inmediaciones.

Las familias interesadas deberán presentarse con la siguiente documentación obligatoria: DNI del menor y de los responsables (original y copia), fotocopia del acta de nacimiento, certificado de discapacidad, trabajo o estudio, y un folio A4.

image

Las preinscripciones podrán realizarse en los siguientes jardines, en los días y horarios establecidos:

  • N° 336 Ojos de Cielo (B° Faustino Andrés) – de 8 a 16 hs.
  • N° 410 Gotitas de Alegría (Chapeaurouge 227) – de 8 a 13 hs.
  • N° 194 Luna de Papel (San Pedro del Atuel) – de 8 a 16 hs.
  • N° 301 Castillito de Mis Sueños (Cristophersen y Maipú – Alvear Oeste) – de 8 a 13 hs.
  • N° 239 Estrellitas de Colores (Chapeaurouge 227) – de 18 a 22 hs.
  • N° 390 Semillitas de Esperanza (Calle 10 – SUM Barrio Zangrandi) – de 8 a 16 hs.
  • N° 404 Ayún (Calle Piérola 923) – de 8 a 16 hs.

De esta manera, se continúa garantizando el acceso a una educación temprana inclusiva y de calidad para las familias alvearenses.

