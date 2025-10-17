General Alvear: el Poder Judicial acercó orientación legal gratuita a los vecinos del departamento
A través del Centro Móvil, los ciudadanos pudieron consultar sobre temas laborales, civiles y familiares en General Alvear.
Centro Móvil de información judicial en General Alvear.
Este miércoles 15 de octubre en General Alvear, el Centro Móvil de Información Judicial estuvo presente en el Hospital Enfermeros Argentinos y en el barrio San Carlos, ofreciendo asesoramiento jurídico gratuito a toda la comunidad.
La justicia más cerca de los vecinos de General Alvear
Esta iniciativa, impulsada por el Poder Judicial de Mendoza, tiene como objetivo acercar los servicios de justicia a los vecinos, especialmente a quienes se encuentran más alejados de las sedes judiciales. A través del Centro Móvil, los ciudadanos pueden realizar consultas legales, recibir orientación sobre trámites judiciales y obtener información sobre sus derechos y deberes.