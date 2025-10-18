18 de octubre de 2025
El Teatro Mendoza se iluminará con Candlelight, el espectáculo musical que deslumbra al mundo

Este sábado 18, el Teatro Mendoza será escenario de una experiencia inmersiva que fusiona música y luz.

El Teatro Mendoza se iluminará con Candlelight.

La Municipalidad de Mendoza se prepara para recibir uno de los espectáculos más encantadores del panorama musical actual: Candlelight. Este sábado 18, el Teatro Mendoza abrirá sus puertas para ofrecer dos funciones, a las 19 y a las 21.30, donde la música y la luz se fusionarán para crear una atmósfera inolvidable.

Candlelight es una serie de conciertos en vivo que nació con la misión de democratizar el acceso a la música clásica, acercando este arte a todo tipo de públicos a través de una propuesta innovadora.

Cada presentación está cuidadosamente diseñada para ofrecer una experiencia sensorial única, en la que miles de velas transforman los espacios más emblemáticos en escenarios mágicos.

En esta oportunidad, las velas iluminarán dos shows especiales: un tributo a Coldplay y otro a Luis Miguel, donde talentosos músicos reinterpretarán los grandes éxitos de ambos artistas en formato instrumental, creando un ambiente íntimo y emocionante que invita a redescubrir sus canciones desde una nueva perspectiva.

Música clásica y contemporánea, a la luz de las velas

Los conciertos de Candlelight presentan un repertorio variado que abarca desde obras maestras de Vivaldi, Mozart o Chopin, hasta versiones instrumentales de grandes éxitos contemporáneos de artistas como Queen, ABBA, Coldplay o Ed Sheeran.

Esta diversidad permite conectar tanto con los amantes de la música clásica como con nuevas generaciones que buscan experiencias diferentes y envolventes.

Desde su lanzamiento, la marca Candlelight ha conquistado al público de más de 150 ciudades en todo el mundo, reuniendo a millones de espectadores bajo el resplandor cálido de las velas.

Su llegada a Mendoza promete ser una cita imperdible para quienes deseen disfrutar de la música en una cita íntima, inmersiva y profundamente emocional.

