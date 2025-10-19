La fuerte advertencia de Fred Machado a Santiago Caputo y las acusaciones contra Bullrich

Federico " Fred" Machado, el empresario investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico , rompió el silencio en el marco de su extradición a Estados Unidos y lanzó una frase que retumbó en los pasillos del poder: “Si hablo, se cae el país”. La advertencia se dio durante una entrevista exclusiva de ocho horas en la que repasó sus vínculos con dirigentes políticos, empresarios y funcionarios de alto perfil.

La conversación con la periodista Caro Fernández , que tuvo lugar en su domicilio de Viedma , fue registrada apenas unas horas antes de que la Corte Suprema autorizara su extradición . En un clima cargado de tensión, Machado combinó confesiones, amenazas veladas y reproches personales que dibujan un mapa de negocios cruzados, lealtades rotas y sospechas de corrupción, según publica la Agencia NA.

A días de las elecciones ¿Quién gana en las encuestas? La imagen de Javier Milei y la lucha con Fuerza Patria

Nuevo revés judicial Lázaro Báez regresó a la cárcel de Ezeiza tras el rechazo a su pedido de prisión domiciliaria

Uno de los pasajes más picantes de la charla fue el supuesto mensaje que Machado dijo haber hecho llegar a Santiago Caputo , asesor clave del Gobierno. “Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana ”, habría advertido. Según su relato, la respuesta fue breve y contundente: “ Mensaje recibido ”.

Con esa declaración, el empresario dejó entrever su intención de presionar a los sectores más cercanos a Casa Rosada , en medio de un proceso judicial que podría comprometerlo seriamente.

image "Mensaje recibido": la respuesta de Santiago Caputo a Fred Machado. Foto: Web

Machado también apuntó contra el diputado José Luis Espert, a quien recordó como su “amigo y aliado político” durante la campaña presidencial de 2019. “Fui su financista y me negó. No tenía por qué hacerlo”, expresó con visible enojo. Según contó, en marzo de 2021 intentó advertirle sobre maniobras que podrían perjudicarlo políticamente, pero su llamado no fue escuchado.

Bullrich y Weretilneck, bajo la lupa

La entrevista también dejó menciones directas a Patricia Bullrich y al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck. En esta línea, Machado aseguró que existió una triangulación de fondos para la campaña presidencial de Bullrich en 2023, a través de una firma vinculada a la familia Bada Vázquez —dueños de Lácteos Vidal—. Según su versión, de los más de tres millones de dólares transferidos, al menos 215.000 habrían terminado financiando la campaña de la entonces candidata.

En cuanto a Weretilneck, lo acusó de mentir sobre un encuentro entre ambos y lo vinculó a un supuesto entramado de negocios en Río Negro, entre ellos la explotación de arenas silíceas por parte de un empresario que Machado señaló como su testaferro. Incluso mencionó que esos permisos habrían sido tramitados a través de una secretaría encabezada por la pareja del gobernador.

Las últimas horas antes de ser trasladado

Durante la entrevista, Machado insistió en desvincularse de las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos, las cuales van desde fraude hasta lavado de dinero del narcotráfico. “No es droga, es plata”, repitió, intentando reducir el alcance de las denuncias.

El momento más tenso llegó cuando su abogado le comunicó por teléfono que la Corte había aprobado la extradición. La calma se quebró por completo. “No me dejes solo”, fue su pedido final a la periodista, poco antes de que un operativo policial lo retirara de su casa para dar inicio al proceso judicial internacional.

Hace algunos días, previo a la visita de Javier Milei a Washington, donde tuvo un encuentro con Donald Trump, el mandatario argentino firmó el decreto que concede la extradición.

Fuente: con información de NA