Alfredo Cornejo: "Espero que después de esta elección se despejen los temores y que la economía empiece a crecer".

El gobernador Alfredo Cornejo emitió su voto en la escuela 1-108 Dr. Julio Lemos, en Villa Hipódromo de Godoy Cruz, donde destacó que "está marchando todo correctamente". Además habló sobre lo que se viene el día después de las elecciones.

El gobernador expresó que existe un "temor" que está en las elecciones de medio término , "que son un plebiscito y afectan a veces la economía, y es lo que ha estado pasando en todo este tiempo", dijo respecto a la previa a las elecciones 2025 .

Tras emitir su voto, Cornejo destacó: " Yo espero que después de esta elección se despejen los temores y que la economía empiece a crecer , el gobierno nacional pueda hacer la segunda etapa de las reformas para que empiecen a verse beneficios específicos, concretos, que reaparezca el crédito, que siga bajando la inflación, que aumenten los salarios, las cosas que necesitamos que ocurran en la economía argentina", destacó.

Además, habló sobre los posibles resultados: " Si el gobierno sale aprobado, yo creo que se estabiliza la macro definitivamente y eso sería una muy buena señal . Por eso creo que hay tanta expectativa, porque hay un cambio de modelo económico, hay un cambio de rumbo económico del país que es doloroso en la primera parte, que tiene un resultado exitoso como es el de la inflación, que también le faltan otras cosas, como, insisto recién, que haya crédito, que los bancos le presten a las personas para poder hacer sus emprendimientos, agrandar sus emprendimientos, que aumente el salario", dijo Cornejo. Y admitió: "Todas esas cosas todavía no han ocurrido y todo el mundo aspira que eso es lo que ocurra".

" Yo tengo la esperanza de que mañana la economía no dé banquinazos fuertes, sino que se empiece a normalizar y eso va a dar tranquilidad, pero ojo que con eso es necesario avanzar en reformas", destacó.

Votación Alfredo Cornejo. Elecciones 2025. Votación. Escuelas Alfredo Cornejo: "Espero que después de esta elección se despejen los temores y que la economía empiece a crecer" Foto: Yemel Fil

Lo que viene para la Argentina post elecciones

Sea cual sea el resultado, los números no le van a alcanzar al Gobierno Nacional para tener mayoría propia en el Congreso. "El Gobierno no va a tener mayoría en las elecciones abrumadoramente en el Congreso. Así que para las reformas que vienen, los gobernadores que tienen alguna influencia sobre los diputados, los senadores. Y por supuesto a mí me gustaría influir en estos años que vienen, en ese cambio económico que se estabiliza", dijo Cornejo.

image Alfredo Cornejo votó en Villa Hipodromo.

"Mendoza necesita crecer y para eso la Argentina tiene que crecer. A los gobernadores de provincias que tienen mucho sector privado, como es el caso de Mendoza, nos preocupa mucho que la macroeconomía se estabilice, que las reglas de juego sean claras, que haya crédito, que aumente el salario, que aumente la inversión. Todas esas cosas no son mágicas, no surgen de un momento para otro", agregó.

Si el Gobierno sale bien votado, es obvio que se va a tener que pasar a una segunda etapa donde todas esas reformas tienen que tener el acuerdo y los gobernadores van a tener mucha influencia porque esas cosas salgan bien. Yo voy a tratar de hacer mi papel en la influencia nacional.